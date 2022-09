Así fue la escena gay de la telenovela Papá a toda madre que hizo historia anoche en México La telenovela hizo historia anoche en México al transmitir el primer beso gay en horario estelar en la televisión abierta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La telenovela Papá a toda madre que encabezan Maite Perroni y Sebastián Rulli hizo historia anoche en México al convertirse en el primer melodrama de Televisa en transmitir un beso gay en horario estelar en la televisión abierta. Los protagonistas de tan comentado momento fueron los actores mexicanos Andrés Zuno y Raúl Coronado, quienes interpretan a un matrimonio gay que tendrá que hacer frente a la discriminación de sus vecinos. La controversial escena, que había sido anunciada con bombos y platillos días atrás a través de las redes sociales, por fin vio la luz anoche y, como se veía venir por toda la expectación que había causado desde que se dio a conocer la noticia, no dejó indiferente a nadie. Si bien hubo algunas personas que expresaron su descontento, muchas otras no dudaron en felicitar a Televisa por atreverse a mostrar este tipo de tramas en sus telenovelas. “Aplausos, ustedes son pioneros. Gracias por la libertad de expresión que nos regalan. Ojalá que esto ayude a abrir mentes y corazones”, expresó uno de los seguidores de la telenovela en Twitter. “¡Qué hermoso! ¡Qué orgullo! Aplausos para la producción. Lo mejor que ha podido pasar en Televisa y en la televisión. Enhorabuena Papá a toda madre”, comentó otra persona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor y conductor mexicano Raúl Araiza, quien forma parte del elenco de la telenovela, también aplaudió la inclusión de la trama gay a través de las redes sociales. “Felicidades por los nuevos personajes de Papá a toda madre. Una pareja gay llena de amor y respeto. Esa es la apertura que debe de haber en la televisión moderna”, expresó. Papá a toda madre narra la historia de cuatro papás de diferentes generaciones y estratos socioculturales —Mauricio López (Rulli), Jorge Turrubiates (Sergio Mur), Toño Barrientos (Raúl Araiza) y Nerón Machuca (Juan Carlos Barreto)— que se enfrentan a una cara desconocida de la paternidad a partir de un obligado cambio de roles con las madres de sus hijos. La telenovela se estrenó en México el pasado 22 de octubre y llegará próximamente a Estados Unidos a través de la pantalla de Univision.

