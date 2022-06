El 'error' que tuvieron con Carmen Aub en la presentación a prensa de la telenovela Mujer de nadie La actriz mexicana interpreta a la antagonista del nuevo melodrama de TelevisaUnivision, historia que fue presentada este jueves en México a los medios de comunicación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Aub Carmen Aub | Credit: TELEVISAUNIVISION La productora Giselle González presentó este jueves 9 de junio a los medios de comunicación en México su nueva telenovela Mujer de nadie, historia que protagonizan Livia Brito y Marcus Ornellas. El melodrama, que Univision estrenará el martes 28 de junio a las 10 p. m., hora del Este, cuenta con la actuación antagónica de Carmen Aub, la inolvidable Rutila Casillas de la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos. Al igual que sus compañeros de elenco, la actriz mexicana estuvo presente en el evento, el cual se pudo seguir en vivo a través de las redes sociales de Las Estrellas. Durante los últimos minutos de la presentación, los periodistas tuvieron la oportunidad de formular preguntas a los actores sobre su participación en la historia. Y, por supuesto, Aub no fue la excepción. "Vamos con la siguiente pregunta para Carmen Aub. La astucia y la ambición son las principales características del personaje con el que DEBUTAS en Televisa, ¿qué mensaje le darás a las mujeres que utilizan estas armas para conseguir lo que desean?", le preguntó a la actriz la persona encargada de trasladar a los actores las preguntas de los medios de comunicación. Carmen Aub Carmen Aub es Roxana en Mujer de nadie | Credit: TELEVISAUNIVISION Carmen Aub ya estuvo en Televisa Aunque muchos no lo recuerdan, Aub ya participó hace aproximadamente una década en una producción de Televisa, por lo que Mujer de nadie no marca su DEBUT en la empresa. En el año 2011, cuando recién estaba iniciando su carrera, la actriz formó parte del elenco de la telenovela Esperanza del corazón, historia que protagonizó Bianca Marroquín. Carmen Aub Carmen Aub participó en Esperanza del corazón (2011) | Credit: Mezcalent Con su respuesta, la actriz se encargó de corregir sutilmente este pequeño error. "La verdad es que para mí regresar con un personaje tan diferente a lo que venía haciendo antes y REGRESAR a Televisa después de 10 años con Giselle es de verdad que un sueño hecho realidad, así que estoy muy contenta", expresó el extalento de Telemundo. Más sobre su personaje En Mujer de nadie, Aub interpreta a Roxana, una mujer de gran atractivo y sensualidad. Es la amante de Fernando (Ornellas) de quien se ha obsesionado, a pesar de que entre ellos existe un pacto de no involucrarse sentimentalmente. En realidad, está casada con un hombre al que conoció cuando era una chica de la Casa de Citas, él decide comprarla, pagando una cuantiosa cantidad y se la lleva de ese lugar para hacerla su esposa. Mujer de nadie Livia Brito, Marcus Ornellas y Carmen Aub en Mujer de nadie | Credit: TELEVISAUNIVISION Con la aparición de Lucía (Brito), la posibilidad de perder a Fernando, el gran amor de su vida, se hace latente, por lo que su principal objetivo será separarlos definitivamente y a cualquier precio. Para eso, deberá ser cuidadosa para que su infidelidad no sea descubierta. Con lo que no cuenta es que su marido también quedará deslumbrado con la belleza de Lucía en cuanto la conozca, por lo que esta mujer se convertirá en su peor enemiga, pues podría quitarle no solo el amor sino también la vida de lujos que le da su esposo.

