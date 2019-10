Erika Buenfil repetirá galán en la nueva telenovela de Televisa La actriz mexicana compartirá créditos con una expareja en el nuevo melodrama de la productora Lucero Suárez para Televisa. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Que Erika Buenfil ya no tenga contrato de exclusividad con Televisa no significa que ya no la vayamos a ver más en una telenovela de la televisora. La actriz mexicana estará de regreso muy pronto a la que fue su casa durante más de cuatro décadas como parte del elenco del nuevo melodrama de la productora Lucero Suárez, Te doy la vida, cuyas grabaciones iniciaron esta semana en México con las actuaciones protagónicas de José Ron y Eva Cedeño. "A seguir cumpliendo sueños", escribió Erika en sus redes sociales junto a una foto en la que se deja ver en las instalaciones de la denominada ‘Fábrica de sueños'. La actriz de 55 años repetirá pareja en esta historia con un actor con el que hace varias décadas encabezó una exitosa telenovela de Televisa: Amor en silencio. Hablamos de Omar Fierro, quien será el esposo de Erika en la ficción. Curiosamente, Buenfil y Fierro tuvieron un breve romance en la vida real mientras grababan en 1988 el exitoso melodrama Amor en silencio, según reconoció la propia Erika tiempo atrás, por lo que ambos se reencontrarán ahora en los foros de grabación de Televisa San Ángel como parte del elenco de la nueva telenovela de Televisa. Image zoom Mezcalent "Era el embeleso, nada más el brillo, el destello y qué bonito nos vemos juntos. Pero fue así como momentos y ya", se sinceraba meses atrás la estrella mexicana en una entrevista con el programa Hoy sobre la relación amorosa que mantuvo en el pasado con Fierro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Te doy la vida también marcará el regreso a Televisa de Jorge Salinas, quien concluyó su relación de exclusividad con Televisa el año pasado tras haber protagonizado durante décadas exitosos melodramas que le dieron la vuelta al mundo como Fuego en la sangre y Mi corazón es tuyo. La ficción se estrenará en marzo del próximo año por Las Estrellas. Advertisement

Erika Buenfil repetirá galán en la nueva telenovela de Televisa

