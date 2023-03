Erika Buenfil se despide de Perdona nuestros pecados, y otras 5 noticias ¡de telenovela! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Erika Buenfil Credit: Instagram (x2) La emotiva despedida de Ana Brenda a su 'welito' en Corazón indomable, y más noticias ¡de telenovela! Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 6 imágenes. Empezar galería Debuta con éxito Pienso en ti Credit: Instagram Carlos Bardasano Dulce María y David Zepeda debutaron por la puerta grande en México como protagonistas de la telenovela Pienso en ti. El melodrama que produce Carlos Bardasano se estrenó este lunes por Las Estrellas promediando 3.2 millones de televidentes, según datos de Nielsen Ibope México difundidos por PRODU. La ficción se convirtió así en la emisión más vista en su franja horaria a nivel nacional, superando a su competencia por 176%."Gracias por abrirnos las puertas de su hogar y por tanto cariño y tantos comentarios tan hermosos que nos han dado, gracias por todo su apoyo", expresó Dulce a través de su perfil de Instagram, donde supera los 11 millones de seguidores. Pienso en ti narra la historia de una mujer que, en contra de la voluntad de su madre, se enfrentará a todo y a todos para realizar su sueño de triunfar en el mundo de la música. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Dice adiós Erika Buenfil Credit: Instagram Erika Buenfil Erika Buenfil concluyó este martes en México las grabaciones de la telenovela Perdona nuestros pecados, historia que Univision transmite a las 8 p. m., hora del Este. "Con nostalgia y alegría, satisfecha cerrando un ciclo más. Hoy fue mi último llamado, gracias, gracias, gracias. Una vez más gracias a Dios por tantas bendiciones", expresó Erika desde Instagram. La actriz mexicana también tuvo palabras de agradecimiento para la productora del melodrama, Lucero Suárez. "Gracias por la oportunidad de hacer un gran personaje". 2 de 6 Ver Todo Emotiva despedida Ana Brenda Credit: Instagram Ana Brenda Ana Brenda no tardó en reaccionar a través de las redes sociales a la muerte del primer actor mexicano Ignacio López Tarso, quien fuera su abuelo en la exitosa telenovela Corazón indomable, historia que la actriz mexicana protagonizó en 2013. "Uno de los regalos más grandes que me ha dado la vida fue compartir con él y conservarlo. Nuestras pláticas, las risas, observarlo y aprenderle tanto. Tan fuerte e imparable que a veces pensé nos iríamos todos antes. Me hubiese encantado celebrarle como se tenía planeado en Bellas Artes, como lo merecía, en vida. Pero su legado y el cariño que deja en todos nosotros lo hace inmortal. Estoy triste y me siento contenta que vivió tanto. Se nos fue un GIGANTE. Vuela alto mi welito", escribió Ana Brenda desde su cuenta de Instagram. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Llega a su fin Mi camino es amarte Credit: Instagram Gabriel Soto Mi camino es amarte, la exitosa telenovela protagonizada por Susana González y Gabriel Soto que Univision transmite en horario estelar, llegó a su fin el pasado domingo en México. "Y este camino de Mi camino es amarte llegó a su fin. Gracias y más gracias", fueron las palabras que compartió Soto en las redes sociales. "Un gran proyecto con estrella y hecho con mucho amor, satisfecha, agradecida y feliz", escribió por su parte González. En Estados Unidos el melodrama que produce Nicandro Díaz continúa liderando el ranking de los programas más vistos de la televisión hispana. Este lunes, sin ir más lejos, la ficción sedujo a 1,770,000 televidentes (P2+), uno de sus datos de audiencia más altos hasta la fecha. 4 de 6 Ver Todo Con protagónico Brandon Peniche Credit: Mezcalent Brandon Peniche será el protagonista de Nadie como tú, la nueva telenovela que prepara Nacho Sada, productor de melodramas como Simplemente María, Quererlo todo o Contigo sí. "Nacho, y yo siempre lo he dicho y lo sigo diciendo, es el capitán más hermoso y el mejor capitán que hay", dijo el actor mexicano en entrevista con Televisa Espectáculos. La ficción, que tendrá como villana a Irina Baeva, iniciará sus grabaciones en mayo. 5 de 6 Ver Todo Llega a Hungría Alejandra Espinoza Credit: TelevisaUnivision Alejandra Espinoza sigue cosechando éxitos con su participación protagónica en la telenovela Corazón guerrero. El melodrama que la conductora y actriz grabó el año pasado en México se estrenó recientemente en Hungría, Europa, a través de TV2 gracias a la enorme popularidad que tiene Gaby Spanic, quien forma parte de su elenco, en el país. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

