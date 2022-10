Erika Buenfil se despide de su 'amigo' y 'hermano', el actor de telenovelas Óscar Ferretti Ambos trabajaron juntos en exitosos melodramas de TelevisaUnivision como Mar de amor y La gata. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Erika Buenfil Erika Buenfil | Credit: Mezcalent A sus 58 años, Erika Buenfil vive una de las etapas más dulces de su carrera. Convertida en la reina de TikTok, red social en la que cuenta con más de 15 millones de seguidores, la actriz mexicana graba actualmente en México como protagonista adulta un nuevo melodrama para TelevisaUnivision, Perdona nuestros pecados, historia en la que trabaja con Jorge Salinas. "La historia está superfuerte, es una telenovela muy fuerte. Tuve la suerte de que me llegara, de que Lucero [Suárez, productora] pensara en mí para este proyecto", contaba emocionada Buenfil sobre el melodrama en un reciente encuentro con medios de comunicación en México. En el terreno personal, en cambio, la inolvidable heroína de exitosos melodramas como Amores verdaderos atraviesa un doloroso momento a raíz de la muerte de su 'amigo' y 'hermano'. Erika Erika Buenfil en las grabaciones de la telenovela Perdona nuestros pecados | Credit: Instagram Erika Buenfil Se trata del actor mexicano Óscar Ferretti, quien participó en exitosas telenovelas de TelevisaUnivision como Mar de amor, La gata y Simplemente María, entre otras. Óscar Ferretti Óscar Ferretti dio vida al padre Zamorita en la telenovela Mar de amor (2009) | Credit: Instagram Óscar Ferretti Óscar Ferretti Óscar Ferretti formó parte del elenco de la telenovela La gata (2014) | Credit: Instagram Óscar Ferretti Óscar Ferretti Óscar Ferretti trabajó con Ferdinando Valencia en la telenovela Simplemente María (2015) | Credit: Instagram Óscar Ferretti "Me duele mucho aceptar que ya no vas a estar amigo y hermano", escribió este martes la actriz desde su perfil de Instagram, donde está a punto de alcanzar los 5 millones de seguidores. Óscar Ferretti Erika Buenfil y su amigo Óscar Ferretti | Credit: Instagram Óscar Ferretti "Tantas pláticas, tantas risas… #descanseenpaz", agregó Buenfil. La noticia de su muerte tomó por sorpresa a muchos seguidores de la actriz, quienes conocen el vínculo tan cercano y especial que existe desde hace muchos años entre ambos. "De esas noticias que te toman por sorpresa, no lo puedo creer", "¿Cómo que está muerto si era muy joven?" o "Lamento mucho la pérdida de tu gran amigo, pero él está en tu corazón" se puede leer entre las decenas de comentarios que no tardaron en invadir su publicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿De qué murió Óscar Ferretti? Aunque no han trascendido las causas de su muerte, Óscar estuvo el año pasado muy delicado de salud tras sufrir un paro cardíaco. De hecho, Erika llegó a pedir la colaboración de sus seguidores a través de las redes para poder ayudarle a costear los gastos de su larga hospitalización.

