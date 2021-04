Erika Buenfil protagonizará la nueva telenovela de Televisa A casi 10 años de su protagónico en Amores verdaderos, la actriz mexicana volverá a protagonizar un melodrama. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Primero fue Arcelia Ramírez (Vencer el miedo), después Daniela Romo (Vencer el desamor) y ahora le toca el turno a Erika Buenfil. La reconocida actriz mexicana fue confirmada este jueves como una de las cuatro protagonistas femeninas de Vencer el pasado, la tercera entrega de la exitosa franquicia Vencer que se graba desde hace varias semanas en México. "De esas veces que llega un personaje maravilloso. De la mano de Rosy Ocampo [productora ejecutiva] y un gran equipo. Sé que les va a encantar", compartió Buenfil a través de su perfil de Instagram, donde está a punto de superar los 4 millones de seguidores. La actriz interpretará en esta historia a Carmen, una madre con tres hijos adolescentes. "Es una jovencita hermosa y luego dos hijos. Uno me va a querer mucho, otro no tanto, otro me va a apoyar, en fin van a pasar muchas cosas", adelantó en entrevista con Televisa Espectáculos. Para Erika supone una gran responsabilidad formar parte del elenco protagónico de una saga que ha sido tan exitosa en sus dos historias anteriores: Vencer el miedo y Vencer el desamor. "Creo que es una gran responsabilidad de Rosy y de todos los que participamos en este proyecto el seguir con esta saga con éxito. Ya tenemos muchos libretos, me piqué", señaló. Aunque no ha dejado de trabajar en los últimos años, la actriz –considerada por muchos como la reina de TikTok– no tenía la oportunidad de protagonizar una telenovela desde 2012, cuando dio vida a Victoria Balvanera en el exitoso melodrama Amores verdaderos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Erika compartirá set de grabación en este melodrama con África Zavala, Ferdinando Valencia, Horacio Pancheri, Diego Olivera y Gaby Rivero, entre un gran elenco. La telenovela girará alrededor de 4 mujeres que por distintas circunstancias terminarán trabajando en el mismo lugar. "Aunque al principio son muy distintas entre sí porque hay distintas maneras de pensar, se empiezan a dar cuenta de que tienen algo en común y es que comparten la experiencia de haber sido víctimas del linchamiento digital". "Cada una de ellas tiene una experiencia que de alguna manera la ha marcado o la está marcando que tiene que ver con un asunto de linchamiento digital, ya sea unas fotos que se circularon con el novio que nada más tenía que ver el novio, ya sea un vídeo tomado fuera de contexto que además la hace ver como otra cosa que no es y termina afectándole la carrera profesional o ya sea un vídeo que ni siquiera es de ella pero es de alguien muy cercano a ella y termina ella afectada", avanzó Pedro A. Rodríguez, uno de los escritores de la saga en un live.

