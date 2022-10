Erika Buenfil y Jorge Salinas ¡serán pareja en nueva telenovela! La actriz mexicana dará vida a la protagonista adulta del nuevo melodrama de TelevisaUnivision. "La historia está superfuerte. Es una telenovela muy fuerte", ha adelantado Buenfil. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Erika Buenfil Erika Buenfil; Jorge Salinas | Credit: Mezcalent (x2) A 1 año de su participación protagónica en la exitosa telenovela Vencer el pasado, Erika Buenfil se alista para regresar a los foros de grabación de Televisa San Ángel con una nueva historia. Se trata del nuevo melodrama a cargo de la productora Lucero Suárez (Ringo, Te doy la vida), el cual marcará el debut como protagonista del actor venezolano Emmanuel Palomares. "Muy contenta con un personaje que me encanta, con una producción [con la] que me gusta trabajar, es la segunda vez que trabajo con Lucero [Suárez] y estoy muy contenta, ahora sí lo estoy diciendo oficialmente porque no me gusta decir mucho las cosas, pero ya es un hecho", contó la actriz mexicana en un reciente encuentro con medios de comunicación en México. En esta historia que también protagonizará la joven actriz mexicana Oka Giner, Buenfil volverá a compartir set de grabación con Jorge Salinas, con quien trabajó años atrás en la telenovela Te doy la vida, con la novedad de que en esta ocasión no serán suegra y yerno sino pareja. Erika Buenfil Erika Buenfil | Credit: Mezcalent "Soy pareja de Jorge Salinas", adelantó Buenfil en declaraciones recogidas a través del canal de YouTube del reportero mexicano Eden Dorantes. "Soy una mamá de una familia de muchos hijos, de una familia muy adinerada en una hacienda, él es un hombre muy poderoso, entonces aparentemente soy una mujer muy sometida y muy tranquila, pero luego resulta que siempre no y me salen las uñas cuando veo ciertas cosas que no me gustan; en fin pasan cosas muy interesantes", adelantó sobre el personaje que interpretará en este melodrama y para el cual ya se ha estado preparando debido a que, según dijo, "requiere de cosas muy difíciles de actuación". La actriz no puede estar más emocionada de formar parte de esta historia ya que, además de un gran elenco, cuenta con "una gran historia" que promete cautivar al televidente. Erika Buenfil Erika Buenfil | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La historia está superfuerte, es una telenovela muy fuerte. Tuve la suerte de que me llegara, de que Lucero pensara en mí para este proyecto", aseveró la intérprete de 58 años, quien dará vida a la madre del personaje que interpretará Oka Giner. "Yo soy su mamá, entonces digamos que soy la protagonista adulta y ella la protagonista juvenil, pero hay muchos protagonistas", detalló. "Creo que la telenovela tiene muchas historias, muchas cosas que suceden". Sobre el reparto avanzó: "Va Marisol del Olmo, Sabine Moussier, va César Évora, Osvaldo de León... Es un elenco muy grande, no me lo sé todavía, pero estoy encantada".

