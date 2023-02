Erika Buenfil defiende a Jorge Salinas tras supuesta infidelidad: "Me limité a escuchar, a darle consejos" Jorge Salinas ha estado en el ojo del huracán tras supuestamente haber sido infiel con su nutrióloga. Hoy su compañera Erika Buenfil sale en su defensa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Erika Buenfil mostró públicamente el apoyo para su compañero de plató, Jorge Salinas, tras rumores que apuntaban que el histrión había sido infiel a su esposa Elizabeth Álvarez con su nutrióloga. "Le dije: 'Aquí estoy, entero y vamos a chin..., vamos a darle, ¡adelante!'", contó la rubia a Mezcal TV. "A mí me tocó verlo al día siguiente [de que salieron las fotos de él], hemos platicado muchas cosas y yo lo quiero mucho", y agregó. "Para mí Jorge es un gran compañero, yo tengo muchos años de conocerlo, estuvimos platicando cosas muy importantes y emotivas. Yo me limité a escuchar, a darle consejos de mi manera de pensar y de mujer, que también es importante que nos escuchen". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Salinas, también se hizo escuchar al dar la única declaración pública sobre el tema. "Soy una persona que ama profundamente a su esposa, Elizabeth, ama profundamente a su familia y que lamenta todo este tema mediático esté en boca de todos", advirtió Salinas a los medios de comunicación. "Quiero que quede muy claro, yo no he tenido, ni tengo una relación fuera de mi matrimonio, no la tengo y nunca la he tenido. Les pido por favor que paren este tema mediático, que no va a llegar a nada". Jorge Salinas, Erika Buenfil Jorge Salinas, Erika Buenfil | Credit: Mezcalent.com; Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Y reiteró: "Soy responsable de mis actos y de mis consecuencias, debo tener calma, tranquilidad y sapiencia. Lo que tengo es puro amor a mi familia, respeto a mi mujer y amor para Elizabeth. No tengo ninguna relación extramarital ni la he tenido, muchas gracias. La conversación que tuve con la doctora es única y exclusivamente profesional desde hace año y miedo". De hecho, Buenfil es alguien que cree en la palabra del protagonista de Perdona nuestros pecados (TelevisaUnivision). "Él me tuvo la confianza, porque en algún momento yo también le conté a la inversa cosas mías en otra telenovela cuando aparecía el papá de mi hijo y demás; él también me daba consejos como hombre y aprecio que me haya tenido la confianza, porque me tocó en el momento más frágil", contó. "Es un gran actor y es un señor que no pidió días para no llegar. Al contrario, su trabajo es parte y ha sabido separar su vida con el trabajo, y cuando se trata de platicar, pues lo platica conmigo o con quien le haya tocado y yo lo respeto por eso".

