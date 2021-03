Erika Buenfil cuenta el "incómodo" beso de telenovela que vivió: "Se quiso pasar" En una entrevista con el show Pinky promise, la actriz confesó a qué actor le olía la boca "a pedo", quién fue el más intenso y al que tuvieron que llamar la atención por sobrepasarse. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Siempre dispuesta a hablar y contar desde el cariño las aventuras que ha vivido como actriz, Erika Buenfil volvió a ser protagonista por sus anécdotas y confesiones. La respetada actriz acudía al programa Pinky promise junto al otro invitado, Poncho de Nigris y, una vez más, se abrió en canal para compartir algunas de sus experiencias vividas en un set de telenovela. Esta vez habló de uno de los momentos más incómodos en cualquier rodaje: los besos. Por muy exótico y divertido que parezca, a ella le "da pena" y así lo hizo saber. Entre broma y broma, Erika dio nombres y ejemplos de besos que no fueron tan agradables como se vieron en la pantalla. Empezó hablando de su bis a bis con Arturo Peniche, con quien aseguró se dio sus "buenos besos". También destacó los de su compañero en Amores verdaderos, Eduardo Yáñez, muy intensos pero más profesionales. "Con Yáñez eran más de verdad para tele que intensos, muy pegados los labios, mucho cuerpo. Con Eduardo fueron muy bien hechos pero no tan, tan intensos", describió. Amores verdaderos Image zoom Credit: Mezcalent A otros, en cambio, les huele la boca a ciertas bebidas que Erika no quiso especificar pero que dio a entender con sus gestos. "A Alexis a pedo", soltó refiriéndose con cariño a su compañero Alexis Ayala, de quien también aseguro haber recibido unos buenos besazos. Las risas se acabaron cuando citó uno de los peores momentos íntimos vividos en un rodaje. Se trató de un beso que se tornó de lo más incómodo por la insistencia del actor, cuyo nombre prefirió no dar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Se quiso pasar de más y me besó así como muy intenso y me atascó. Era una escena dentro de un elevador en una telenovela que se llamaba Así son ellas... se pasó y entonces yo me bajé del elevador... muy agresivo y no aguanté", expresó. La reina del Tik tok se quejó con los directivos por lo sucedido que finalmente pusieron orden y establecieron que los besos iban a ser más suaves. Unas declaraciones tan divertidas como sus videos en la famosa plataforma que dejan al descubierto, una vez más, la alegría y buena onda de esta primera actriz.

