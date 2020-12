Close

Erika Buenfil cierra el año con telenovela La actriz mexicana realizará una participación especial en el melodrama de Televisa La mexicana y el güero. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La telenovela de Televisa La mexicana y el güero, historia que protagonizan Itatí Cantoral y Juan Soler, afronta su recta final de grabaciones en México con muchas sorpresas. Una de esas sorpresas es la incorporación a la historia de la actriz mexicana Erika Buenfil, cuya participación fue confirmada este jueves a través de las redes sociales del productor del melodrama, Nicandro Díaz. "Querida Erika Buenfil bienvenida a La mexicana y el güero. Eres parte de nuestra familia", escribió Nicandro junto a una imagen en la que posa con la actriz. El reconocido productor mexicano, quien trabajó años atrás con Erika en el exitoso melodrama Amores verdaderos, no ha querido revelar aún los detalles del personaje que interpretará Buenfil en la ficción, pero se trata de una participación muy especial que se podrá ver durante los últimos capítulos de la telenovela. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Erika cierra con este trabajo el año 2020 a nivel profesional ya que en los próximos días estará viajando al estado mexicano de Guerrero para disfrutar de unas merecidas vacaciones navideñas en compañía de su hijo, tal y como compartió recientemente la actriz en una entrevista exclusiva con People en Español. "[Este año] me la voy a pasar en Acapulco con mi familia. Voy a estar en mi departamentito de Acapulco", contaba días atrás sobre sus planes navideños. Image zoom Erika Buenfil | Credit: Cortesía La mexicana y el güero se transmite actualmente en México por Las Estrellas a las 6:30 de la tarde y, según datos difundidos por Televisa, es lo más visto de su barra de horario con tres millones de televidentes, superando a su competencia directa en un 180%.

