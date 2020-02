Todos, o casi todos, soñamos con tener un Día de San Valentín perfecto y de ensueño junto a la persona amada, pero la realidad es que las cosas no siempre salen como uno las planea o le gustaría que fueran. De experiencias algo desastrosas por San Valentín saben muy bien precisamente los protagonistas de 100 días para enamorarnos, la próxima comedia romántica de Telemundo que encabezan Erick Elías, David Chocarro, Mariana Treviño e Ilse Salas, tanto dentro de la ficción como fuera de ella. Ahora que se acerca el también conocido por muchos como Día del Amor y la Amistad y aprovechando las variopintas historias de amor y de desamor que contarán sus respectivos personajes en la citada telenovela que la cadena de habla hispana estrenará próximamente en el prime time hispano, los actores se confiesan y comparten en exclusiva con People en Español las peores anécdotas que han vivido un 14 de febrero.

David Chocarro

“Cuando era chico las cosas no me salían muy bien y había quedado en ir a tomar un helado con mi noviecita pero mis papás me castigaron así que no pude ir. Ahí no existían celulares ni nada, así que la dejé colgada, nunca llegué y se acabó mi relación…. Lo que pudo ser una relación”.

Sylvia Sáenz

“Unos amigos míos me dijeron que me iban a presentar a un hombre que me cambiaría la vida. Me dijeron que estaba soltero y que también acababa de terminar con su novia, al igual que yo había terminado con mi novio. Confieso que llegué a la cena toda arreglada y, pues, mi cita a ciegas había regresado con su novia y estaba allí cenando. Entonces éramos mis amigos, el galán que me iban a presentar con la novia y yo, sola, como siempre. Por eso ya no celebro los 14 de febrero, ni me ilusiona el amor, ni creo en cupido, ni nada de eso, porque no existen”.

Erick Elías

“El peor ridículo que he hecho un 14 de febrero fue hace mucho tiempo cuando apenas estaba invitando a salir a una niña y uno se quiere lucir en ese momento. La llevas al mejor restaurante, el más bonito, y a la hora de la cuenta no pasó mi tarjeta y, pues, tuvo que pagar ella”.

Mariana Treviño

“Un noviecillo me regalo un ‘ziggy’, un ‘giant ziggy’. ¿Se acuerdan de esos que tenían la cabezota inmensa? Very corny but it was kind of sweet”.

Ilse Salas

“En algún momento un novio me invitó al cine en San Valentín. No sé cómo sea en donde ustedes viven, pero en México es la fecha en donde más atascado está el cine, que de por sí ya los fines de semanas es tremendo. Y luego me llevó flores y chocolates de corazoncitos pero yo ni sabía que era el 14 de febrero porque a mí me vale San Valentín!”.

Más de 100 días para enamorarnos

La ficción, que se graba desde el año pasado en Miami, narra la historia de dos buenas amigas, Constanza Franco (Salas), una abogada exitosa y sofisticada, madre y esposa; y Remedios Rivera (Treviño), una madre y esposa cariñosa que, a diferencia de su amiga, es un espíritu libre que no logra mantener su vida en orden.

Tras 20 años de matrimonio, ambas deciden separarse de sus respectivos esposos.

A Remedios todo se le junta cuando decide separarse de su actual marido y reaparece su primer amor. Mientras tanto, Constanza llega a un acuerdo con su esposo de tomar un descanso de 100 días.

Una vez que transcurra ese tiempo, deberán decidir si mantendrán o no el matrimonio.

100 días para enamorarnos se estrenará próximamente por Telemundo.