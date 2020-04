Erick Elías regresa con 100 días para enamorarnos: "Ojalá nos vaya igual de bien que con Betty en NY"

De Armando a Plutarco. Tras su más reciente éxito, Betty en NY; Erick Elías regresa este martes 28 de abril a las pantallas de Telemundo como protagonista de 100 días para enamorarnos, el nuevo drama de la cadena que aborda la realidad de las relaciones humanas a través de la historia de dos buenas amigas, Constanza (Ilse Salas), una abogada exitosa y sofisticada, madre y esposa; y Remedios (Mariana Treviño), también madre y esposa, que tras casi 20 años de matrimonio deciden separarse de sus respectivos esposos. En entrevista con People en Español, el reconocido actor mexicano nos cuenta todos los detalles de su participación en esta esperada ficción que promete cautivar a las familias hispanas.

¿Cómo nos presentarías 100 días para enamorarnos?

100 días para enamorarnos es un proyecto muy divertido que toca temas de relaciones humanas, de una pareja que tiene 20 años casada y antes de divorciarse deciden tomarse un tiempo de 100 días para volverse a enamorar y ver si pueden salvar ese matrimonio.

Image zoom Erick Elías es Plutarco Cortesía TELEMUNDO

¿Qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza cuando te ofrecieron ser parte de esta historia?

Cuando me ofrecieron este proyecto yo estaba terminando las grabaciones de Betty en NY con Telemundo y nos estaba yendo muy bien. De 100 días ya había escuchado algunos comentarios porque tengo amigos argentinos que les encantaba la novela, vi algunos capítulos en Youtube y me gustó lo que vi, me entregaron capítulos y me gusto más, me contaron más o menos del elenco que querían formar y me emocionó mucho más, entonces creo que todo se fue armando de una manera muy positiva y al final se logró esto que de verdad me tiene muy contento.

¿Conocías algo de la historia argentina?

Había oído hablar de ella por amigos argentinos que estaban muy picados con la novela entonces sabía que era una historia que le estaba yendo muy bien.

Image zoom Erick Elías en 100 días para enamorarnos Cortesía TELEMUNDO

¿Tuviste en cuenta el trabajo que se hizo en Argentina a la hora de crear tu personaje?

La verdad vi muy pocos capítulos y lo que me gustó de esta adaptación es que están involucradas las personas que crearon y dirigieron la original, entonces estamos asesorados por ellos. Estamos creando algo distinto porque está basada en otro lugar y otras realidades de los Estados Unidos, somos otros actores y estamos tratando de hacerle algunos cambios de lo que se hizo allá pero con la misma base y la misma parte creativa que funcionó en Argentina. Creo que no hay que moverle mucho cuando funciona la historia.

La serie trata temas reales que nos pueden afectar a todos, ¿qué problemática o situación abordará en concreto tu personaje?

Esta serie trata muchos temas que nos afectan a todos, como las relaciones entre pareja y las relaciones con los hijos. Mi personaje, Plutarco, es un hombre que lleva 20 años casado con Constanza y está enfrentando personalmente la posibilidad de un divorcio. Él es un abogado de divorcios pero nunca había pensado que él tendría ese problema con su pareja y, como buen abogado, antes de divorciarse se le ocurre hacer este contrato de 100 días con reglas y cláusulas de qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Y, por otro lado, tiene 2 hijos, uno que está en edad adolescente, que tiene los problemas que resolver con él de la propia edad como drogas, problemas con sus novias, la sexualidad… Y el otro hijo, que es más chico, también presenta problemas sentimentales y psicológicos con el tema del divorcio de sus padres. Dentro de mi personaje creo que estos son los temas principales pero en todos los personajes que están alrededor hay varios temas reales, fuertes y actuales con los que todos nos podemos identificar.

Image zoom Erick Elías en 100 días para enamorarnos Cortesía TELEMUNDO

¿Te has sentido identificado en algún aspecto con el personaje?

Sí, no tengo 20 años de casado pero tengo casi 10, también tengo 2 hijas, entonces por ese lado a veces uno se empieza a identificar con la monotonía que a veces se da en una estructura familiar y a pensar en cómo reactivar el amor entre la pareja, cómo dialogar con los hijos, que límites poner, hasta dónde dejarlos ser. Con todos estos temas, sin duda, me he identificado.

¿Qué tal la química con Ilse Salas?

La química ha sido de verdad increíble. Es el tercer proyecto que hago con ella, el primero fue Locas de Amor, luego El hotel de los secretos y ahora este que también el irnos fuera de México, la gozamos muchísimo. Además, la química también como personas ya que ella tiene 2 hijos, yo 2 hijas, y los dos tenemos un problema de ataques de risa, entonces en las grabaciones ha sido muy divertida y como amiga la quiero mucho. Es también amiga de mi esposa entonces hay una gran relación.

Image zoom Erick Elías y Ilse Salas Cortesía TELEMUNDO

¿Y con Geraldine Bazán?

Ya la conocía también de hace mucho cuando yo vivía en Miami hace como 20 años y ella también estaba acá entonces éramos como el grupo de actores mexicanos que nos llevábamos mucho, íbamos a cenar … Desde ahí yo creo que nos llevamos muy bien.

Vienes de un gran éxito como fue Betty, ¿da vértigo regresar con esta historia?

Para mí la verdad no es tan importante el tema de los rating. Yo creo que ahora está cambiando mucho la televisión y lo que me ha pasado con Betty es que, por un lado, sí nos fue muy bien al aire en Estados Unidos y, por otro lado, las sorpresas de cómo ha viajado este producto a través de las plataformas por diferentes países. Me doy cuenta por las redes sociales de cómo lo están viendo en otros países y eso es lo que me gusta, que ya sea en rating, en televisión abierta o en plataformas la gente lo vea. Con Betty nos fue muy bien y ojalá que a esta también le vaya igual. La verdad yo creo que sí porque es un buen proyecto, muy actual y con todos los elementos para que a la gente le pueda gustar.

Ahora que ha pasado un año del estreno de Betty, ¿qué significa a día de hoy Armando para ti?

Es increíble hasta dónde ha llegado Betty en NY, los comentarios que ha tenido, que son muy positivos. Me han llegado invitaciones de varios países para ir a promocionar, convivencia con fans, etc. Es un proyecto muy bonito, que tenía esa magia desde el día uno que empezamos a grabar. Fue muy divertido y ojalá que así nos pase con este nuevo proyecto.

Volviendo a 100 días, ¿cuál dirías que es el principal atractivo que tiene la serie?

Yo creo que es un proyecto en el que la gente se puede identificar con muchos personajes, que toca temas fuertes y nos confronta como personas para ver qué decisiones tomar en situaciones. Toca también temas de sexualidad, drogas, parejas, hijos, y también este tema de poner sobre la mesa si uno aceptaría tener una relación con un contrato así antes de divorciarse.