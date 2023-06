Exclusiva: Erick Elías confiesa si volvería o no a las telenovelas: "Para nada estoy cerrado" El actor debutó hace años en dicho género pero la vida y su carrera lo han llevado a explorar otras facetas, ¿cuándo volverá a hacer una telenovela? ¡Aquí lo revela! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Erick Elías Credit: Mezcalent Este 2023 le ha traído muchas sorpresas al galán Erick Elías. Además de ocupar un puesto en la lista de los "50 Más Bellos" de People en Español de este 2023, el actor ha ocupado el número uno en la plataforma ViX con el debut de su cinta Quiero tu vida, que estelariza al lado de Zuria Vega y Bárbara de Regil. Otro gran momento ha ocurrido con el retorno a las pantallas de Betty en NY, la historia que el padre de dos hijas protagonizó al lado de Elyfer Torres con gran éxito de audiencia en el año 2019 y que regresó a Telemundo el pasado 5 de junio. Dicho proyecto y otros recientes como la serie Cien días para enamorarnos han dejado huella imborrable en la memoria de sus fans quienes esperan ansiosos que algún día el también guionista y modelo mexicano regrese a las telenovelas, género que lo vio debutar en la inolvidable Tormenta en el paraíso (2007), al lado de Sara Maldonado y Mariana Seoane. "Yo creo que las telenovelas estoy agradecido [con ellas] y dentro de ese mundo hay muchísimo talento. Hay de verdad gente muy creativa", dice Elías a People en Español. "Yo no estoy cerrado para nada [a ese mundo]. Ahorita porque mi carrera se ha dado y se me han abierto caminos por otros lados que a mí, como actor me gusta explorar". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nunca estoy cerrado a hacer televisión como que más tradicional. Me gusta y cuando hay un buen guión un buen elenco, un buen director, buen productor...yo tengo mucho cariño con varios productores que trabajé con ellos y me divierte mucho hacer telenovelas", prosigue. "Es todo un tema bien complicado que yo le aplaudo muchísimo a la gente que las hace. Para nada estoy cerrado, estoy agradecido y feliz de hacer más". ¡Mira la entrevista completa con Erick Elías arriba!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Exclusiva: Erick Elías confiesa si volvería o no a las telenovelas: "Para nada estoy cerrado"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.