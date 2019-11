Erick Elías estrena esposa e hijo y más noticias ¡De telenovela! By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Y además te contamos cuándo termina Cuna de lobos (Univision) y te presentamos al hijo que tendrá José Ron en el nuevo melodrama de Televisa Te doy la vida. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 10 imágenes! Empezar galería Nueva familia Image zoom Instagram 100 días para enamorarnos Tras el éxito de Betty en NY, Erick Elías interpretará a un hombre de familia en la nueva telenovela de Telemundo 100 días para enamorarnos, que se estrenará el próximo año en el prime time hispano. El galán mexicano tendrá como esposa en este melodrama con tintes de comedia a la actriz mexicana Ilse Salas, mientras que su hijo será el joven actor Xabiani, con quienes posa en la imagen. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Gran final Image zoom Cortesía TELEVISA La nueva versión de Cuna de lobos ya tiene fecha para su gran final en Estados Unidos. La ficción que protagoniza la actriz española Paz Vega concluirá sus transmisiones el martes 26 de noviembre a las 9 p.m., hora del Este, por Univision. ¿Triunfará el bien sobre el mal? 2 de 11 Applications Ver Todo Llega a Univision Image zoom Cortesía TELEVISA El melodrama mexicano Ringo protagonizado por José Ron y Mariana Torres aterrizará por fin en el prime time hispano el lunes 2 de diciembre a las 8 p.m., hora del Este. La ficción competirá contra la serie turca El Sultán, que también se estrena ese día por Telemundo. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Ni tan pelón Image zoom Así lucirá Héctor Suárez Gomis, el inolvidable Hugo Lombardi de la exitosa telenovela Betty en NY, como parte del elenco de la nueva ficción de Telemundo 100 días para enamorarnos que se graba actualmente en Miami y cuyo estreno está previsto para 2020. 4 de 11 Applications Ver Todo Igualitas Image zoom Instagram Zoe Torres No es la hermana ni mucho menos la hija de Irina Baeva, pero bien que podría serlo debido a su gran parecido físico. La niña que posa en la foto con la actriz rusa es Zoe Torres, egresada del Centro de Educación Artística de Televisa, y es la encargada de interpretar la niñez del personaje de Baeva en la recién estrenada telenovela de Televisa Soltero con hijas. 5 de 11 Applications Ver Todo Padre e hijo Image zoom Instagram Leonardo Herrera José Ron volverá a ser papá en la ficción en la nueva telenovela de Televisa Te doy la vida, historia que graba actualmente el actor mexicano en México. En esta ocasión su hijo estará interpretado por el niño Leonardo Herrera, un actor y modelo infantil que estudia en el Centro de Educación Artística de Televisa. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement De nuevo juntos Image zoom Instagram Laura Flores A 7 años de haber sido madre e hijo en el melodrama Un refugio para el amor, Gabriel Soto y Laura Flores vuelven a trabajar juntos en la nueva telenovela de Televisa Soltero con hijas, historia en la que ambos rivalizarán por la custodia de tres niñas huérfanas. 7 de 11 Applications Ver Todo Visita estelar Image zoom Instagram Mayra Rojas La hija de la fallecida actriz mexicana Lorena Rojas estuvo acompañando recientemente a su ahora mamá Mayra Rojas en el set de grabación de la nueva telenovela de Televisa Como tú no hay dos. 8 de 11 Applications Ver Todo Pero qué cuerpazo Image zoom Instagram Johanna Fadul Johanna Fadul parece que mostrará mucha piel en la nueva superserie de Telemundo Operación pacífico, historia que marca su regreso a la cadena a casi dos años de la muerte de su personaje Daniela en Sin senos sí hay paraíso. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Nuevas protagonistas Image zoom Instagram 100 días para enamorarnos Mariana Treviño e Ilse Salas serán ‘mejores amigas’ en la nueva telenovela de Telemundo 100 días para enamorarnos, historia que encabezan las actrices mexicanas junto a Erick Elías y David Chocarro. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View image Erick Elías estrena esposa e hijo y más noticias ¡De telenovela!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.