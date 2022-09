Los entresijos de la nueva versión de Los ricos también lloran ¿Por qué fue "muy difícil" la elección de sus protagonistas? ¿Qué aspectos fueron clave en la adaptación de una historia escrita hace más de 4 décadas? Carlos Bardasano, productor ejecutivo de la telenovela, cuenta a People en Español los entresijos del actual melodrama estelar de Univision que protagonizan Claudia Martín y Sebastián Rulli. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los ricos también lloran Claudia Martín y Sebastián Rulli; Carlos Bardasano, productor ejecutivo de la nueva versión de Los ricos también lloran | Credit: TelevisaUnivision; Germán Hernández A más de 40 años del estreno de la historia original, una nueva versión de Los ricos también lloran aterrizó el pasado 6 de septiembre en el prime time de Univision con Claudia Martín y Sebastián Rulli como protagonistas. "Tras los buenos resultados de Rubí dentro de la franquicia de fábrica de sueños y lo positiva que fue la experiencia de enfrentar una nueva versión de esa historia, sentíamos que era el momento de traer un gran clásico entre los clásicos como lo fue Los ricos también lloran", cuenta Carlos Bardasano, productor ejecutivo de la telenovela, a People en Español tras ser preguntado sobre el motivo detrás de la elección de este clásico del género 4 décadas después. El desafío no era sencillo. "El reto más grande fue el título, el peso, la resposabilidad de recontar una historia que le dio la vuelta al mundo era una gran responsabilidad", reconoce. "Y para cumplir este reto nos pusimos tres objetivos: uno, mantener la esencia de la historia y de los personajes; dos, contarla de una forma moderna y contemporánea para el 2022 y tres, que fuera una historia creíble". La fusión de Televisa y Univision justo en ese momento, explica Bardasano, les dio la oportunidad de tener un presupuesto del tamaño de la historia. "Aquí no se escatimaron recursos. En esta historia uno de los universos es el de los ricos y poderosos y para eso necesitas, mansiones, helicópteros, yates… Se buscaron las mejores locaciones y se crearon otras desde cero". Los ricos también lloran Claudia Martín y Guillermo García Cantú en las grabaciones de Los ricos también lloran (Univision) | Credit: Cortesía Lograr convocar a un "elenco de lujo para darle vida a personajes entrañables de la historia" tampoco fue una tarea sencilla. "Fue un gran reto armar los dos universos que conforman esta historia. Queríamos un gran elenco con grandes actores y lo tuvimos. Tener a Azela Robinson, Alejandra Barros, Guillermo García Cantú, Fabiola Guajardo, Víctor González, Dalila Polanco, Sergio Reinoso, Lore Graniewicz y Henry Zakka, entre otros, fue un lujo", asevera. La elección de Claudia y Sebastián El productor reconoce que "fue muy difícil buscar a una actriz que hiciera el personaje de Mariana interpretado magistralmente por la gran Verónica Castro. Desde el principio tuvimos claro que el público haría comparaciones y por eso siempre pensamos en una nueva Mariana, un personaje igual de entrañable pero que aportara algo nuevo y moderno para esta versión. Claudia Martín entendió ese reto y le puso alma y vida a su personaje logrando meterse en el corazón de todos". Claudia Martín Claudia Martín y Sebastián Rulli, protagonistas de Los ricos también lloran | Credit: TelevisaUnivision "No era fácil tampoco encontrar a Luis Alberto interpretado por Rogelio Guerra", agrega Bardasano. "Fue un honor contar con un actor del calibre y la trayectoria de Rulli para interpretar una nueva versión, moderna y actual como esta". Claves en la adaptación Para la adaptación de esta nueva versión a cargo de Esther Feldman y Rosa Salazar "fue clave traer la historia al 2022" ya que hoy "el mundo es otro". "Siendo fiel a la esencia de la historia de Inés Rodena se incorporaron nuevas tramas, nuevos universos y personajes que reflejaran la actualidad", detalla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otro aspecto clave fue la música. "Tenemos dos temas musicales originales. El primero para la entrada es 'Tú me reviviste' interpretado por Lucero y Cristian Castro. ¿Qué se iba a imaginar Verónica Castro que su hijo de apenas 5 años en ese entonces cantaría 43 años después el tema principal de la misma historia que ella protagonizó? Tener a Cristian es un guiño a Verónica", admite. "Para la salida, tenemos el tema original titulado 'Los ricos también lloran' interpretado también por Lucero, una de las voces más hermosas y una de las figuras más queridas de América Latina". Claudia Martín Claudia Martín es Mariana en la nueva versión de Los ricos también lloran (Univision) | Credit: TelevisaUnivision Pero, ¿por qué una historia que se escribió hace más de 40 años sigue funcionando tan bien en la actualidad? Bardasano lo tiene claro: "Porque las temáticas son universales; el amor, la traición, la venganza son recurrentes en todas las épocas y una historia como Los ricos también lloran merece ser contada a las nuevas generaciones".

