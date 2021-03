Close

Engin Akyürek: "Me entusiasma que La hija del embajador tenga una audiencia latinoamericana en Univision" El popular actor turco protagoniza junto a la inolvidable Nihan de Amor eterno la nueva telenovela turca que Univision estrena este martes a las 10 p.m., hora del Este. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Univision se viste de gala este martes con el esperado estreno del galardonado drama turco La hija del embajador, una nueva y épica historia de amor ambientada en la costa del mar Egeo que promete cautivar al público hispano como en su día lo hiciera Amor eterno. La telenovela marca el regreso al prime time de la cadena hispana de la querida actriz turca Neslihan Atagül, la inolvidable Nihan de Amor eterno, quien estará acompañada por el popular galán turco Engin Akyürek, el recordado Kerim de ¿Qué culpa tiene Fatmagül? "Me entusiasma que nuestra serie tenga una audiencia latinoamericana en Univision. Por más que La hija del embajador parezca ser una historia local (de Anatolia), tiene el potencial de captar una audiencia universal", asegura en entrevista con People en Español Engin, quien da vida a Sancar, el hijo de un leñador que se enamora de la hija del embajador. "[La hija del embajador] cuenta la historia de un amor incompleto y apasionado. Cuenta la historia de un amor apasionado que está incompleto y es legendario. Se revelará toda la realidad de la historia de dos amantes, quienes han hecho que una historia infeliz se vuelva épica y que llevan dentro desde hace años el dolor de la traición y la pérdida", adelanta. Image zoom Engin Akyürek es Sancar en La hija del embajador | Credit: UNIVISION Engin, quien descubrió su gusto por la actuación al participar en una obra de teatro durante su paso por la universidad, donde estudió la carrera de Lenguas e Historia, comparte que el público podrá seguir en este melodrama que se transmitirá de lunes a viernes por Univision a las 10 p.m., hora del Este, "una historia sólida que probará que con amor todas las heridas pueden sanar". "La audiencia verá el amor de Sancar y Nare en una narración épica", asegura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor, quien es muy reservado con su vida personal –tanto es así que no tiene presencia en ninguna red social–, señala que este nuevo personaje es muy diferente al que interpretó hace más de 10 años en la exitosa telenovela turca ¿Qué culpa tiene Fatmagül?, "pero sí tienen algo en común", subraya. "[Los dos] tienen que pagar por los errores del pasado", afirma. Image zoom Engin Akyürek es Sancar en La hija del embajador | Credit: UNIVISION "Kerim, por naturaleza, es una persona ingenua y llena de esperanza. Sancar es un hombre enamorado que lucha desde hace años por su amor. Sancar, por otro lado, es una persona más recia y amargada debido a las dificultades que enfrentó, pero cuando por fin se reencuentra con el amor que perdió, tiene el potencial de ser feliz", detalla el histrión. Mas sobre La hija del embajador La hija del embajador narra la historia de Nare, la hija del embajador, y Sancar, el hijo de un leñador, quienes se conocen y enamoran de niños. En el transcurso de 12 años solo se ven durante las vacaciones de verano, pero no dejan de recordarse a diario. Con el tiempo, debido a la presión familiar, deciden casarse en secreto. La noche de bodas, sin embargo, Nare desaparece repentinamente, sin dejar rastro alguno. Image zoom Engin y Neslihan, protagonistas de La hija del embajador | Credit: UNIVISION Sancar retoma su vida y se vuelve a casar y nuevamente en su noche de bodas el destino entra en juego cuando Nare vuelve a aparecer con un secreto que les cambiará la vida para siempre. A pesar de todo, ¿estos amantes podrán reanudar su amor épico?

