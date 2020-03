Telemundo revela el primer tráiler de la segunda temporada de Enemigo íntimo La superserie protagonizada por Fernanda Castillo y Raúl Méndez se estrenará próximamente en el prime time hispano en sustitución de Operación pacífico. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La cadena Telemundo comenzó a promocionar este lunes el inminente estreno de la tan esperada segunda temporada de Enemigo íntimo, la exitosa superserie que en 2018 encabezaron con gran éxito de audiencia Fernanda Castillo, Raúl Méndez y el galán chileno Matías Novoa. La ficción regresará próximamente al prime time hispano con un renovado elenco que incluye a la protagonista de Betty en NY, Elyfer Torres; Irán Castillo, Manuel Ojeda y el español Aitor Luna, entre otros. Image zoom Póster Enemigo íntimo 2 Grabada en México y España, la nueva temporada empieza con un salto en el tiempo de dos años. Roxana (Castillo), quien ya no puede esconderse bajo el alias de ‘El Profesor’, luchará para restablecer el cartel Mil Cumbres y crecer su imperio; pero Alejandro (Méndez), comandante de la Unidad Antidrogas, no estará dispuesto a dejarla ahora que conoce que el ‘Profesor’ y su hermana desaparecida son la misma persona. Estos conflictos entre bandos opuestos desatarán una guerra de venganza entre dos hermanos de sangre, ahora convertidos en peores enemigos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Precisamente Castillo y Méndez son los protagonistas de este primer tráiler que la cadena de habla hispana reveló anoche y en el que se anticipan algunas de las tramas que podremos ver próximamente en la segunda temporada de esta exitosa historia. Junto con el tráiler, Telemundo también presentó un resumen exclusivo de la primera temporada narrado por sus protagonistas en el que el público podrá revivir toda la emoción de la primera temporada dos años después de su transmisión al aire. La cadena de habla hispana aún no revela la fecha de estreno de la segunda temporada, pero teniendo en cuenta que la ficción a la que va a sustituir, Operación pacífico, no tiene más 60 capítulos y ya se han emitido 20, a más tardar en dos meses estará aterrizando en el prime time hispano. Advertisement

