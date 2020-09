"Ese no era nuestro final": el desenlace de Enemigo íntimo toma por sorpresa a sus protagonistas Los actores se llevaron una no muy agradable sorpresa al ver que el final que emitió el pasado lunes Telemundo no era el que ellos habían grabado y por el que tanto habían luchado para que viera la luz. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando Fernanda Castillo y Raúl Méndez recibieron el año pasado el guion del último capítulo de la segunda temporada de Enemigo íntimo ambos coincidieron en que ese no era el final que querían contar. "Estaba como forzado, como que no era congruente con lo que veníamos construyendo con estos personajes", llegó a sincerarse el actor mexicano, quien interpreta a 'El Capitán Ferrer' en la recién finalizada superserie de Telemundo. Los actores hicieron entonces todo lo posible para que se modificara y lo lograron, o al menos eso es lo que creían antes de sentarse frente al televisor el pasado lunes a ver el capítulo. "Al final nosotros lo que hicimos fue empujar para darle un final más congruente a estos hermanos, pero creo que lo llevamos a otro nivel. No había otra posibilidad", comentó horas antes de la transmisión del último episodio Méndez a través de un live en Instagram. Gracias Roxana Rodiles por los retos a los que me enfrentaste, lo que aprendí, lo que crecí y lo que disfruté como actriz y como ser humano en estas dos temporadas. Gracias por forzarme a creer en mí y por confirmarme que no hay otra manera de trabajar que haciendo equipo y valorando el trabajo de todos. - Fernanda Castillo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por eso la sorpresa de ambos actores fue mayúscula cuando vieron que el desenlace que finalmente salió al aire no coincidía con el que ellos habían grabado. "Ese no era nuestro final, pero bueno… A veces así terminan las historias", escribieron tanto Fernanda como Raúl en sus respectivas cuentas de Instagram tras finalizar la ficción. Image zoom Raúl Méndez y Fernanda Castillo Cortesía TELEMUNDO (x2) La cadena de habla hispana decidió de último momento suprimir el final por el que tanto habían luchado los actores para darle en su lugar un desenlace abierto a la serie. El intérprete de 51 años no dudó en expresar su descontento a través de las redes sociales, donde calificó el último capítulo de 'horrible' y 'raro', entre otros calificativos. "Faltaron escenas", quiso dejar claro Raúl ante las incontables críticas que recibió el capítulo por parte de los televidentes que no pudieron quedar más descontentos con lo que vieron. Me despido de Alejandro Ferrer agradecido por los retos a los que me enfrentó este ser humano tan complejo. Gracias por lo que aprendí, lo que crecí y lo que disfrute como actor. Gracias por forzarme a creer en mí y por confirmarme que no hay otra manera de trabajar mas que haciendo equipo y valorando el trabajo de todos. - Raúl Méndez "Demasiada adrenalina para un final sin gracia, esperaba más", se puede leer entre los cientos de comentarios que inundaron las redes sociales tras la emisión del ‘decepcionante’ final.

