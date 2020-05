Telemundo revela por fin la fecha de estreno de Enemigo íntimo 2 La superserie protagonizada por Fernanda Castillo y Raúl Méndez ya tiene fecha de estreno en el prime time de Telemundo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras anunciar semanas atrás que se retrasaba su estreno debido a la pandemia del nuevo coronavirus, Telemundo por fin ha puesto fecha al esperado debut de la segunda temporada de su exitosa superserie que encabezan Fernanda Castillo y Raúl Méndez. La ficción, que en esta ocasión no contará con la actuación protagónica del actor chileno Matías Novoa, quien solo realizará una participación especial en la nueva temporada como Daniel Laborde (‘Tilapia’), aterrizará en el prime time de la cadena de habla hispana en junio. Image zoom Fernanda Castillo, protagonista de Enemigo íntimo Cortesía TELEMUNDO Será el lunes 22 de junio cuando Roxana Rodiles y Alejandro Ferrer regresen a las pantallas de Telemundo con nuevas tramas que prometen seguir cautivando al público. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Grabada en México y España, la nueva temporada empieza con un salto en el tiempo de dos años respecto al último capítulo que Telemundo emitió en mayo del año 2018. Image zoom Raúl Méndez es Alejandro Ferrer Cortesía TELEMUNDO Roxana (Castillo), quien ya no puede esconderse bajo el alias de ‘El Profesor’, luchará para restablecer el cartel Mil Cumbres y crecer su imperio, pero Alejandro (Méndez), comandante de la Unidad Antidrogas, no estará dispuesto a dejarla ahora que conoce que el ‘Profesor’ y su hermana desaparecida son la misma persona. Estos conflictos entre bandos opuestos desatarán una guerra de venganza entre dos hermanos de sangre, ahora convertidos en peores enemigos. ¿Quién ganará? Image zoom Fernanda Castillo es Roxana Rodiles Cortesía TELEMUNDO El elenco de la superserie se renueva en su segunda temporada con la llegada de nuevos actores, entre los que se encuentran el español Aitor Luna, Manuel Ojeda, Irán Castillo y Elyfer Torres, la protagonista de la exitosa telenovela de Telemundo Betty en NY; además de María del Carmen Félix, Alejandro Speitzer, Leonardo Daniel, Luis Zahera, Claudette Maillé, Tony Plana, Luis Alberti, Germán Bracco, Amaranta Ruiz, Yuvanna Montalvo, Tiago Correa, Erick Chapa, Julio Casado, Hector Kotsifakis, Ruy Senderos y Jorge Gallegos, entre otros.

