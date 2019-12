Enemigo íntimo 2 se acerca: conoce al elenco completo de la segunda temporada By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Cortesía TELEMUNDO Tras una exitosa primera temporada, la historia encabezada por Fernanda Castillo y Raúl Méndez regresa en 2020 a las pantallas de Telemundo y lo hace con un renovado elenco. Empezar galería Segunda temporada Image zoom Cortesía TELEMUNDO Enemigo íntimo regresa a Telemundo el próximo año con una nueva temporada y esta semana la cadena de habla hispana destapó oficialmente a su elenco, así como las primeras imágenes de esta superserie que vuelve a contar con las actuaciones protagónicas de Fernanda Castillo (Roxana Rodiles) y Raúl Méndez (Alejandro Ferrer). 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Matías Novoa Image zoom Cortesía TELEMUNDO El actor chileno, que ahora protagoniza la también superserie de Telemundo El señor de los cielos, únicamente tendrá una participación especial en la segunda temporada, por lo que su personaje no tendrá el protagonismo que tuvo en la primera. 2 de 10 Applications Ver Todo Elyfer Torres Image zoom Cortesía TELEMUNDO La protagonista de la exitosa telenovela de Telemundo Betty en NY es una de las principales novedades de la superserie. La joven actriz mexicana llevará uno de los roles principales de la nueva temporada con un personaje muy diferente a ‘Betty’. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Irán Castillo Image zoom Mezcalent La actriz mexicana debutará en las pantallas de Telemundo como parte el elenco protagónico de Enemigo íntimo, historia a la que se une en su segunda temporada. 4 de 10 Applications Ver Todo Aitor Luna Image zoom Cortesía TELEMUNDO El actor español, que tuvo una pequeña participación en La reina del sur 2, se une también a su elenco como uno de los nuevos galanes de la superserie. 5 de 10 Applications Ver Todo Manuel Ojeda Image zoom Mezcalent Al igual que Irán Castillo, el primer actor mexicano también hará su debut en Telemundo con esta historia en la que promete dar mucho de qué hablar. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetidores Image zoom Cortesía TELEMUNDO Entre los actores que repiten en el elenco, se encuentran María del Carmen Félix (‘La Puma’), Alejandro Speitzer (‘El Berebere’) y Leonardo Daniel (Comandante David). 7 de 10 Applications Ver Todo Más elenco Image zoom Cortesía TELEMUNDO La segunda temporada de Enemigo íntimo también cuenta con la participación de Luis Alberti, Germán Bracco, Amaranta Ruiz, Yuvanna Montalvo, Tiago Correa, Erick Chapa, Julio Casado, Héctor Kotsifakis, Ruy Senderos y Jorge Gallegos, entre otros. 8 de 10 Applications Ver Todo Historia Image zoom Cortesía TELEMUNDO Grabada en México y España, esta nueva temporada empieza con un salto en el tiempo de dos años. Roxana (Castillo), quien ya no puede esconderse bajo el alias de 'El Profesor', luchará para restablecer el cartel Mil Cumbres y crecer su imperio, pero Alejandro (Méndez), comandante de la Unidad Antidrogas, no estará dispuesto a dejarla ahora que conoce que el 'Profesor' y su hermana desaparecida son la misma persona. Estos conflictos entre bandos opuestos desatarán una guerra de venganza entre dos hermanos de sangre ahora convertidos en peores enemigos. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Más datos Image zoom Cortesía TELEMUNDO Escrita por Lina Uribe y Darío Vanegas, esta historia es una producción de Argos para Telemundo Global Studios con la producción ejecutiva de Marcos Santana, Ximena Cantuarias y Mabel Vargas, y bajo la dirección de Walter Dohener, Danny Gavidia y Felipe 'Pipe' Aguilar. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

