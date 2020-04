¡Cambios en Telemundo! Se retrasa el estreno de Enemigo íntimo 2 y regresa La reina del sur La cadena de habla hispana ha decidido mover ficha ante la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La pandemia del nuevo coronavirus Covid-19 ha alterado el calendario de estrenos que tenía previsto Telemundo para los próximos meses en materia de ficción. Si bien se mantiene para abril el debut de su nuevo drama 100 días para enamorarnos que protagonizan Erick Elías, David Chocarro, Mariana Treviño e Ilse Salas, la cadena de habla hispana ha decidido retrasar el estreno de la segunda temporada de su exitosa superserie Enemigo íntimo. Así lo anunciaron este martes a través de las redes sociales los dos protagonistas de la ficción: Fernanda Castillo y Raúl Méndez. “Hola, Fernanda y yo quisimos hacer este vídeo guardando nuestra distancia porque queremos decirles que estamos con ustedes en estos momentos difíciles. Queremos dejarles saber que debido a la pandemia por la que estamos atravesando se ha decidido que lo más prudente es retrasar el estreno de la nueva temporada de Enemigo íntimo”, informaron los reconocidos actores mexicanos a través de un vídeo que se compartió en el perfil de Instagram de la superserie. “Ahora lo importante es estar pendiente de nuestra salud para que mañana podamos regresar con más fuerza que nunca”, concluyeron su mensaje Castillo y Méndez. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su lugar, tras el desenlace de Operación pacífico, la cadena transmitirá a partir del martes 21 de abril una edición especial de la segunda temporada de La reina del sur con escenas nunca antes vista de la exitosa ficción encabezada por Kate del Castillo. “Les tengo una noticia en estos días que debemos estar más unidos que nunca. Telemundo va a hacer un evento evento especial, es una edición especial de La reina del sur 2. Son escenas que no han visto”, compartió la reconocida actriz mexicana en un vídeo que publicó en Instagram. Cabe mencionar que las grabaciones de la segunda temporada de Enemigo íntimo no se vieron afectadas por la crisis del coronavirus ya que su rodaje había concluido cuando la pandemia estalló, por lo que la noticia del inesperado retraso de su estreno ha tomado por sorpresa a muchos. Advertisement

