Enemigo íntimo mata a su protagonista en el estreno de su segunda temporada El personaje interpretado por Matías Novoa murió a manos de Alejandro Ferrer (Raul Méndez), dejando desolada y con sed de venganza a Roxana Rodiles (Fernanda Castillo). Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con un capítulo 'intenso', 'ágil' y 'repleto de acción y giros inesperados', la exitosa superserie de Telemundo Enemigo íntimo regresó anoche al prime time de la cadena de habla hispana con el esperado estreno de su segunda temporada. La ficción que encabezan Fernanda Castillo y Raul Méndez inició con un sorpresivo suceso que marcará un antes y un después en la historia: la muerte de su protagonista masculino, Daniel Laborde, alias ‘El Tilapia’. El personaje interpretado por el actor chileno Matías Novoa murió durante los primeros minutos del episodio a manos de Alejandro (Méndez), dejando desolada a su gran amor, Roxana Rodiles (Castillo), con quien planeaba huir e iniciar una nueva vida. Image zoom Matías Novoa, Fernanda Castillo y Raul Méndez Mezcalent "No me gustó que Daniel muriera", "aún no puedo creer que Alejandro haya matado a Daniel" o "me hubiera gustado un poquito más de drama en la última aparición de Matías, creo que quedó un poco en deuda con el gran personaje ya que fue una salida muy súbita", se puede leer entre los cientos de comentarios que inundaron las redes tras la emisión del primer capítulo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para Matías, quien salió de Enemigo íntimo para integrarse al elenco protagónico de El señor de los cielos, su participación en esta historia supuso un parteaguas en su carrera. "Daniel Laborde es un personaje que me entregó mucho y le tengo muchísimo cariño. Desde que empezó ese proyecto fue como un renacimiento para mí en lo actoral porque salía de una compañía televisora y entraba a otra, que es Telemundo", aseveró el esposo de Isabella Castillo durante una transmisión en vivo que llevó a cabo este lunes en Instagram. Image zoom Matías Novoa en Enemigo íntimo Mezcalent El actor reconoció que en un inicio ‘estaba muerto de miedo’ por la responsabilidad que suponía encabezar una historia en una cadena tan grande e importante como Telemundo. "Primero estaba muerto de miedo porque yo veía que este canal era muy grande y se veía en todas partes, entonces es una carga. Era el primer proyecto y yo me presiono mucho, yo soy muy exigente conmigo mismo, entonces decía ‘lo tengo que hacer perfecto’. Estaba muy clavado en lo que hacía, enfocado, concentrado y me enfoqué en eso", compartió. Matías admitió que Daniel Laborde "era un papel difícil de hacer porque había que interpretar dos papeles en el mismo papel, por decirlo de alguna manera". Pero la experiencia y sobre todo los resultados no pudieron ser más satisfactorios. Enemigo íntimo 2 se transmite de lunes a viernes por Telemundo a las 10 p.m., hora del Este.

