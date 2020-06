Avance de Enemigo íntimo 2 deja entrever el trágico final de su protagonista La superserie protagonizada por Fernanda Castillo y Raúl Méndez estrena el 22 de junio su nueva temporada por Telemundo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Inicia la cuenta atrás para el esperado estreno de la segunda temporada de Enemigo íntimo. La exitosa superserie de Telemundo protagonizada por Fernanda Castillo y Raúl Méndez regresa el próximo lunes 22 de junio a las pantallas de Telemundo con una segunda temporada repleta de acción y nuevos personajes que promete mantener al televidente al borde del asiento. Así lo deja entrever al menos el avance exclusivo que la cadena de habla hispana transmitió este lunes en el que se muestra un pequeño aperitivo de lo que dará de sí esta nueva temporada. "Lo que va a vivir el espectador en esta segunda temporada es un nivel de ansiedad y de estrés", avanza Raúl, quien interpreta a Alejandro Ferrer, el comandante de la Unidad Antidrogas. La guerra entre Roxana (Castillo) y Alejandro se recrudecerá aún más en esta temporada. "Va a haber un suceso que marca un odio entre ellos", adelanta Fernanda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ese suceso del que habla la actriz mexicana está estrechamente relacionado con el desenlace que tendrá el personaje que interpreta el actor chileno Matías Novoa, ‘El Tilapia’, que como se sabe ahora solo tendrá una pequeña participación especial en la historia. Image zoom Matías Novoa Mezcalent De hecho, en el avance se puede intuir el trágico final que tendrá el personaje. Grabada en México y España, esta nueva temporada empieza con un salto en el tiempo de dos años. Roxana, quien ya no puede esconderse bajo el alias de 'El Profesor', luchará para restablecer el cartel Mil Cumbres y crecer su imperio, pero Alejandro, comandante de la Unidad Antidrogas, no estará dispuesto a dejarla ahora que conoce que el 'Profesor' y su hermana desaparecida son la misma persona. Estos conflictos entre bandos opuestos desatarán una guerra de venganza entre dos hermanos de sangre ahora convertidos en peores enemigos.

