¡Adiós a Matías Novoa! Conoce al nuevo galán de Enemigo íntimo 2 La segunda temporada de la exitosa superserie de Telemundo contará con un nuevo personaje protagónico tras la baja del galán chileno. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Enemigo íntimo regresa el 22 de junio a las pantallas de Telemundo con una nueva temporada que cuenta con importantes novedades, empezando por su elenco protagónico. Matías Novoa, quien interpretó a Daniel Laborde durante los primeros 53 episodios de la ficción, no aparecerá en los nuevos capítulos de la superserie, más allá de la pequeña participación especial que realizó para poder cerrar su historia ya que el actor chileno se integró a El señor de los cielos. En su lugar llegarán nuevos personajes, entre ellos un guapo español de nombre Martín Ustariz que tendrá mucha relación con la protagonista de la ficción, Roxana (Fernanda Castillo). Detrás de este personaje se encuentra el actor español Aitor Luna, quien realizó una pequeña participación especial en la segunda temporada de La reina del sur. Image zoom Aitor Luna es Martín Ustariz en Enemigo íntimo 2 Cortesía TELEMUNDO "Martín es un tipo manipulador, calculador, encantador por otro lado, frío", adelantó recientemente el intérprete de 38 años sobre su trabajo en la superserie. De cuerpo atlético, magnífico sentido del humor y amplia sonrisa, esta carta de presentación de Martín hace casi imposible imaginar lo que se esconde tras esta cautivadora imagen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adicto al peligro y a la adrenalina, Martín se involucra con Roxana, quien siempre metódica resulta muy diferente a las mujeres con las que él ha estado. Image zoom Aitor Luna es Martín en Enemigo íntimo 2 Cortesía TELEMUNDO Martín no sabe si esto le gusta o no. Su ambición no tiene límites. Otro de los galanes que se integra a la segunda temporada de Enemigo íntimo es el chileno Tiago Correa, quien interpretó a Jonathan Pérez en La reina del sur 2. Image zoom Tiago Correa Instagram Tiago Correa En este ocasión, el actor de 38 años se adentrará en la piel de Diego Lozano, un oficial de la policía, introvertido y muy inteligente que se siente más cómodo dejándose llevar por la razón que por las emociones y cuyo fuerte no son las mujeres. En el fondo, Diego es un celoso enfermizo que se cree superior a los demás.

