El emotivo mensaje de la novia de Rafael Amaya al actor tras finalizar las grabaciones de El señor de los cielos 8 La pareja de Amaya dedicó unas emotivas palabras al actor a través de las redes sociales tras finalizar las grabaciones de la octava temporada de la exitosa superserie. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rafael Amaya concluyó este martes las grabaciones de la octava temporada de El señor de los cielos, que Telemundo transmite con gran éxito a las 9 p. m., hora del Este. El actor mexicano compartió un emotivo mensaje a través de Instagram, donde supera los 3 millones de seguidores, en el que agradeció a todas aquellas personas que lo acompañaron en esta aventura. Uno de los nombres que no faltó fue el de su novia, la mexicoamericana Maritza Ramos, quien también es su mánager. "Quiero agradecer a mi compañera de vida Maritza Ramos…", comenzó agradeciendo el actor. Como no podía ser de otra forma, la pareja de Amaya no tardó en reaccionar a su mensaje. "¡Qué palabras tan bonitas y qué experiencia tan única! Gracias a ti por ser un ejemplo a seguir para todos", comenzó escribiendo Maritza en los comentarios de su publicación. Rafael Amaya Rafael Amaya y su novia Maritza Ramos | Credit: Instagram Maritza Ramos "Estos 4 meses no fueron fácil, aprendí mucho de todos, pero más de ti. Tu esfuerzo, tu dedicación, tu talento y tus ganas de sacar este proyecto adelante fueron admirables. Sin ti este proyecto no hubiese sido lo que ahora es gracias a tu trabajo y al público que con lealtad apoya tu carrera. Gracias por dejarme ser parte de esta experiencia y gracias por quererme", expresó. Rafael Amaya y su novia Maritza Ramos Rafael Amaya y su novia Maritza Ramos | Credit: Instagram Maritza Ramos "Estoy muy orgullosa de ti. Te amo incondicionalmente", añadió Maritza. "Y lista para lo que venga a tu lado. Ya sabes que cuentas conmigo", finalizó su mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque han preferido mantener su noviazgo en un discreto segundo plano, Amaya y su pareja tienen una relación estable desde hace 2 años y medio. Maritza Ramos Rafael Amaya y su novia Maritza Ramos | Credit: Instagram Maritza Ramos "Es una relación que no quiero hacerla mediática, es una relación personal, simplemente quería compartirles que sí existe una mujer, una compañera fiel que ha estado en las buenas, en las malas y es mi compañera, mi cómplice y le debo la vida", declaró el actor semanas atrás en una entrevista para el programa Al rojo vivo (Telemundo).

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El emotivo mensaje de la novia de Rafael Amaya al actor tras finalizar las grabaciones de El señor de los cielos 8

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.