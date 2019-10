¡Emotivo encuentro de Aracely Arámbula con uno de los actores de la inolvidable telenovela Soñadoras! Casi 20 años después del éxito de la telenovela Soñadoras, una de sus protagonistas comparte esta entrañable imagen con uno de los actores de la serie. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hay historias que quedarán por siempre grabadas en nuestro corazón. Una de ellas es Soñadoras, una telenovela fresca y llena de jóvenes promesas entre las que se encontraba Aracely Arámbula. De eso hace ya más de veinte años, un tiempo en el que la carrera de la actriz ha crecido como la espuma. Para sorpresa de sus seguidores, la protagonista de La Doña compartió un entrañable encuentro con uno de los actores a los que más unida estuvo durante el rodaje. Se trata de José Carlos Ruiz, el veterano intérprete que ejercía de su ‘apacito’ en la inolvidable serie. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un mágico encuentro que ocurría de manera casual cuando la actriz acudía a ver el musical Chicago. “¡Miren qué belleza me encontré ayer! ¡A mi Apacito bello! No saben qué felicidad me dio verlo. Qué alegría encontrase con gente tan amada”, escribió emocionada junto a esta preciosa foto. De esta manera Aracely nos hacía recordar una preciosa historia que suponía el despegue profesional de grandes actrices como Michelle Vieth, Angélica Vale e Irán del Castillo, entre otras. En breve podremos ver a la actriz en otro de los grandes personajes de su carrera, el de La Doña, que pronto regresará en su segunda temporada por Telemundo. Pero siempre es bonito recordar los inicios, sobre todo si son tan especiales y bonitos como este. ¡Gracias Aracely! Advertisement EDIT POST

