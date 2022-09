EXCLUSIVA Emmanuel Palomares protagonizará su primera telenovela: "Han sido años de interpretar personajes que me han preparado para esta nueva oportunidad" El actor venezolano comenzará a grabar pronto en México como protagonista la nueva telenovela de TelevisaUnivision que producirá Lucero Suárez. Hablamos con él. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Emmanuel Palomares Emmanuel Palomares | Credit: Ricardo Tapia La carrera de Emmanuel Palomares no ha dejado de crecer en los últimos años. El actor venezolano, quien interpreta a Simón del Monte en el actual melodrama estelar de Univision La herencia: un legado de amor, se alista ahora para protagonizar su primera telenovela en México, Perdona nuestros pecados, bajo la batuta de la productora Lucero Suárez (Ringo, Te doy la vida). El intérprete de 32 años comparte EN EXCLUSIVA con People en Español los primeros detalles de este melodrama en el que tendrá como pareja a la actriz mexicana Oka Giner. Felicidades por tu primer protagónico Emmanuel, imagino que era algo con lo que soñabas desde que iniciaste tu carrera en México, ¿no? Mi sueño era poder estar en la actuación y han sido años de interpretar personajes que me han preparado para esta nueva oportunidad. ¿Cómo te llegó la propuesta? Yo estaba justo terminando grabaciones de La herencia y la productora Lucero Suárez me invita a una prueba en foro para su nuevo proyecto y semanas más tarde me confirma la buena noticia. Emmanuel Palomares Emmanuel Palomares | Credit: Pablosolanophoto ¿A quién fue la primera persona que llamaste para contarle la noticia? De inmediato le hablé a mi mánager Reina Rojas, hemos hecho un gran equipo todos estos años de trabajo y de mi crecimiento ella ha sido parte fundamental. ¿Qué nos puedes avanzar sobre tu personaje? Se llama Andrés y es un hombre valiente y noble que está seguro de que va a conseguir todas sus metas y va a hacer lo imposible por tener el amor de la mujer que ama. ¿Te estás preparando de alguna forma especial para darle vida? Mucha lectura y análisis. Estamos en trabajo de mesa. Los libretos son el motor de cualquier historia y esta en particular me tiene atrapado. Es un amor prohibido de esos peligrosos, pero lleno de un amor profundo y verdadero. Junto al equipo estamos construyendo y decidiendo la dirección de los personajes. Emmanuel Palomares Emmanuel Palomares | Credit: Pablosolanophoto SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Oka Giner será tu pareja, ¿ya la conocías? Sí, nos conocemos hace casi 10 años, estudiamos actuación juntos. Y he podido ver todo su crecimiento profesional. Es una talentosa actriz, con quien estoy seguro de que construiremos una pareja que los va a enamorar. Oka Giner Oka Giner | Credit: Mezcalent ¿Con quién más compartirás elenco en esta historia? Estoy muy emocionado de compartir junto a Jorge Salinas y Erika Buenfil, a quienes ya conozco y admiro, al igual que Cesar Évora y Mario Morán. También estarán Osvaldo de León, Dany Cordero, Marisol del Olmo, Ricardo Fastlicht, Rocío de Santiago, Fernanda Urdapilleta, Karla Farfán… Pronto estarán conociendo a todo el elenco.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image EXCLUSIVA Emmanuel Palomares protagonizará su primera telenovela: "Han sido años de interpretar personajes que me han preparado para esta nueva oportunidad"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.