El pecado confesable de Emmanuel Palomares y su escena más difícil en Perdona nuestros pecados El actor venezolano habla con People en español sobre su participación en la exitosa telenovela de Univision y confiesa, entre otras cosas, qué lo hace feliz en este momento de su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Emmanuel Palomares Bellos 2023 Credit: Ciro Gutierrez Este año está siendo muy especial para Emmanuel Palomares, especialmente en el terreno profesional. El actor venezolano, quien forma parte de los 50 más bellos de People en Español, pudo debutar como protagonista con la telenovela Perdona nuestros pecados, historia que llega a su fin este jueves por la pantalla de Univision. "Los tiempos de Dios son perfectos y así lo siento con este protagónico", asevera. ¿Te esperabas el éxito que ha tenido la telenovela? Siempre tengo mis ganas de que el proyecto funcione y Perdona nuestros pecados es atrevida, cruel y riesgosa, y estas características me hicieron sentir desde el principio que iba a ser bien recibida por el público. Y el resultado me tiene feliz. ¿Qué es lo que más disfrutaste a la hora de dar vida a un personaje como Andrés Martínez? Disfruté desde el inicio el reto que me traería Andrés, un personaje que está tentado todo el tiempo y logra mantenerse fiel a sus valores en un pueblo lleno de pecados. Emmanuel Palomares Emmanuel Palomares es Andrés en Perdona nuestros pecados | Credit: TELEVISAUNIVISION Hablando de pecados... ¿Emmanuel tiene algún pecado confesable? (Risas) Te pudiera contar varios, pero confesable digamos que disfruto la comida. Así que sería la gula. La telenovela ha tenido escenas y tramas muy intensas, ¿hubo alguna que te costara grabar especialmente por su fuerte carga emotiva? Sí, hubo muchas. Si tengo que elegir una sería la escena cuando mi personaje desentierra el ataúd para verificar si su hija vive o no. [Requirió de] mucha carga emocional y mucha preparación para hacerla. Y me emociona ver el resultado y la conexión con nuestro público. Cuando tienes un día malo o te ocurre algo, ¿en quién o qué te refugias? Trato de tener un momento conmigo, ir hacia adentro y buscar calma. La vida es un sube y baja de emociones. Vamos a encargarnos de que sea positiva. ¿Si te concedieran un poder para cambiar algo de este mundo qué sería y por qué? Me gustaría que los abrazos nos curaran las enfermedades. Sería un verdadero poder. Emmanuel Palomares Emmanuel Palomares | Credit: Instagram Emmanuel Palomares SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué hace feliz a Emmanuel Palomares en este punto de su vida en el que se encuentra? Me hace feliz viajar, disfrutar de lo simple y agradecer lo bueno y lo no tan bueno. Debemos aprender a vivir la vida que tenemos. Las grabaciones de la telenovela ya finalizaron, ¿qué sigue ahora para ti? Tengo ganas de hacer teatro y hay unas propuestas muy interesantes. Yo estaré atento a seguir retándome como actor con nuevas historias al igual que seguir nutriendo el alma con nuevas experiencias. Entendiendo que la vida es una, así que vamos a pasarla bien.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El pecado confesable de Emmanuel Palomares y su escena más difícil en Perdona nuestros pecados

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.