¿Qué les ha llamado la atención a Emmanuel Palomares y Oka Giner de Erika Buenfil? El actor venezolano y la actriz mexicana revelan qué ha sido lo que más les ha llamado la atención de la forma de trabajar de su compañera en la telenovela Perdona nuestros pecados (Univision). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Univision estrenó el 21 de febrero a las 8 p. m., hora del Este, la telenovela Perdona nuestros pecados, historia que marca el debut como protagonistas de Oka Giner y Emmanuel Palomares. Los jóvenes actores están cobijados en esta gran historia sobre un amor prohibido por reconocidos rostros de la pequeña pantalla, como Erika Buenfil, Jorge Salinas o César Évora. "Ellos vienen con toda la experiencia y a pesar de eso se les puede ver la pasión y también el nervio", destaca Palomares sobre sus compañeros. "Creo que es lo que tiene esta carrera nunca dejas de aprender y cada personaje si te mueve y te asusta es porque era el correcto para ti y eso lo puedo ver con mis colegas de gran tamaño y también con los jóvenes". Emmanuel Palomares Emmanuel Palomares, protagonista de Perdona nuestros pecados (Univision) | Credit: Mezcalent El actor venezolano, quien ha participado en exitosos melodramas como Vencer el desamor y La herencia: un legado de amor, está feliz de trabajar con una actriz de la talla de Buenfil. "Con Erika hemos hecho buena química en estos TikTok que le encanta a la gente", reconoce Palomares, quien supera el millón de seguidores en la red social Instagram. "Me encanta ver cómo es una mujer que ha evolucionando también con las redes, que sabemos que no es un camino fácil y ella parece que lo domina perfecto, lo disfruta", agrega. El actor destaca especialmente de su compañera su profesionalismo. "Puede de repente estar llorando en una escena y sale y hace un TikTok y vuelve a entrar a hacer otra escena intensa y eso habla de una profesional y del ejemplo de una mujer que es capaz de todo y ella me parece que tiene eso", señala el intérprete de 32 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su pareja en la telenovela, Oka Giner, también se deshace en elogios hacia la inolvidable protagonista de exitosas telenovelas como Marisol y Amores verdaderos. "Erika es una actriz maravillosa que al momento de decir corte ella de verdad, la vida, todo fluye, sonríe, baila, canta, hace TikTok y eso me encanta de ella", expresa. Erika Buenfil Erika Buenfil es Estela en Perdona nuestros pecados | Credit: TelevisaUnivision "Quiero ser más como Erika en ese sentido: no tomarme todo tan personal, dedicarme a lo que tengo que hacer y en el corte a disfrutar", asevera.

