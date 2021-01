Desde niño, Emmanuel Palomares siempre estuvo involucrado en todas las actividades que tenían que ver con el arte. "En el colegio yo era el que siempre estaba en eventos, en bailes folclóricos o el que cantaba y hacía poesía", recuerda el actor de origen venezolano en entrevista con People en Español. La actuación como profesión, sin embargo, no se cruzó en su vida hasta que comenzó a estudiar en la universidad y empezaron a hablarle para hacer modelaje. "En una de estas oportunidades me invitan a hacer un casting, me quedo seleccionado y es cuando hago el primer proyecto con cero experiencia", recuerda. "Yo estaba viendo un sueño hacerse realidad pero [estaba] muy verde, muy inexperto", confiesa.

Ese primer contacto con el mundo de la interpretación cambiaría el rumbo de su vida para siempre. "Congelé la universidad, según yo porque iba a regresar –nunca la terminé–, y empecé a estudiar actuación. Hice cuatro años de actuación en Venezuela en una de las mejores escuelas de teatro", explica. "Y en este transcurso hago mi primera telenovela en Venezuela ya como un antagónico principal juvenil". Una experiencia que lo llevaría a enamorarse definitivamente de su profesión. "Ya con esa experiencia de talleres, de clases, a los 21 años hago este primer personaje y ahí hubo un momento, antes de terminar la telenovela, donde dije: 'Esto es lo mío, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida'", cuenta.

Fue una decisión difícil dejar mi país, Venezuela, pero creces mucho. Te vuelves más independiente todavía. Fue empezar de cero. - Emmanuel Palomares

Pero en 2012, con una carrera ya iniciada en su natal Venezuela, el intérprete de 30 años se dio cuenta de que debía dejar atrás su país si quería tener un futuro en su profesión.

"Fue un poco doloroso", se sincera. "Cuando ya voy encontrando mi camino me daba cuenta de que eso que quería hacer no podía ser en mi país porque es un país que iba semana por semana en retroceso. Era cuando empezaban ya a escasear la comida, la inseguridad estaba en su tope, mataban a la gente en la calle por un teléfono… Entendí que si quería luchar por mis sueños [debía irme de mi país]", explica. Fue justo en este momento de incertidumbre en su vida cuando apareció su actual mánager con la invitación para probar suerte en México. "Yo emigrante con los sueños que tenía acepté y dije: 'Vamos a intentarlo'. Y es cuando llego a Televisa, al CEA [Centro de Educación Artística]. Fue una decisión difícil dejar el país, pero creces mucho. Te vuelves más independiente todavía. Fue empezar de cero".

Image zoom Emmanuel Palomares | Credit: @ricardocruickshank

En México, afortunadamente, las oportunidades no tardaron en llegarle. Recién graduado del CEA, Emmanuel comenzó a participar en diferentes capítulos de los programas unitarios La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho y en 2016 el productor José Alberto Castro lo invitó a realizar una participación especial en Pasión y poder, siendo esta su primera telenovela en México. "Más tarde, justo [la productora] Rosy Ocampo –también productora de Vencer el miedo y Vencer el desamor– me hace protagonista de la primera webnovela, Corazón enamorado, que era una novela dentro de la novela Antes muerta que Lichita. De inmediato, terminando esto, [la productora] Mapat me invita a ser uno de los principales en Corazón que miente, entonces he tenido la fortuna de no parar de trabajar", asevera.

Actualmente, Emmanuel forma parte del elenco de la exitosa telenovela estelar de Univision Vencer el desamor, donde da vida a Gael, y en la que también retoma el personaje que interpretó hace justo un año en Vencer el miedo (2020): Rommel. Un reto, hasta ahora el más grande de su carrera, que Emmanuel ha asumido con mucha ilusión y que lo ha llevado a convertirse en uno de los actores con más futuro de su generación.

Fue un reto grabar la telenovela en medio de una pandemia, ¿cierto?

Definitivamente. Si de por sí hacer un proyecto de este tamaño tiene sus complejidades sumarle la pandemia hace que el reto sea mayor. Por fortuna, estuvimos trabajando de manera virtual antes de llegar al set. La misma producción nos iba educando un poco sobre cómo iban a ser los protocolos, lo que se iba a usar, la manera de ensayar con los cubrebocas… Estuvimos bastante educados antes de comenzar. Cuando ya estábamos grabando se volvió hábito y hemos sido de las producciones que mejor les fue. Terminamos incluso en el tiempo que teníamos que terminar. Al final hubo un caso [de contagio] que tuvieron que hacer el cambio del actor, pero si se compara con otras producciones en México que tuvieron que hacer 2, 3, 4, o 5 paradas de 2, 3 semanas… Nosotros terminamos a tiempo. Cada quien hizo lo que pudo y en este caso funcionó.

Antes, aunque era un chavo con adrenalina y que le gustaban los retos y arriesgaba, había miedo e incertidumbre. Y ahora me he demostrado que soy capaz de hacer más de lo que yo creo. - Emmanuel Palomares

Venías de grabar Vencer el miedo, ¿en qué momento te comunican que Rommel tiene un gemelo y que va a ser uno de los personajes principales de Vencer el desamor?

Las grabaciones de Vencer el miedo terminaron aproximadamente en noviembre de 2019. Yo justo la primera semana de febrero de 2020 me iba a Ecuador a filmar mi primera película como protagonista de una historia de época, pero resulta que la telenovela es un éxito y me llaman de la oficina de Rosy. Yo pensé que la jefa me estaba llamando para comentarme las buenas nuevas y cuando llego a la oficina me dice: 'Emmanuel, el personaje ha recibido una cantidad de halagos impresionantes, estamos muy contentos contigo y además quiero decirte que viene una nueva historia donde me encantaría que fueras uno de los protagonistas porque son tres hombres y cuatro mujeres y quiero que seas uno de los tres hombres: el hermano menor'. Y yo, fascinado, le dije: 'Por supuesto, me encantaría'. Y me dice: 'Pero hay un tema, es que vamos a unir los universos y queremos que esté Rommel, el villano de la novela pasada'. Yo no entendía. Y le digo: 'No estoy entendiendo, ¿quieres que sea Gael o quieres que sea otra vez Rommel?'. Y ella me dice: '¿Qué te parece que sean gemelos?'. Yo no me lo esperaba para nada. Me fascinó la idea. Que una productora como Rosy Ocampo me confíe esa responsabilidad me llenó de mucho halago.

Me hace sentir muy orgulloso entrar en esta lista de actores que ya tenemos gemelos. - Emmanuel Palomares

¿Cómo fue para ti interpretar dos personajes en una misma historia?

Fue honestamente un sueño cumplido que ni siquiera sabía que tenía porque como actor lo que quieres es crear personajes. Aquí ya tenía un personaje construido, Rommel en Vencer el miedo, y ahora estaba emocionado por construir el nuevo. Uno era oscuro completamente que terminó asesinando a su papá y enterándose de noticias tan pesadas que tenía un rencor adentro importante y el otro ahora criado en el amor, en la educación, con familia, con abrazo, pero con una mentira oculta también, que era adoptado y lo compraron de manera ilegal. Cuando estos dos mundos se unen sí fue bastante complejo porque era enfrentar cara a cara estos universos con tantas emociones adentro cada uno. Definitivamente, si ya quería mi carrera, ahora me enamoré mucho más porque es mágica la ficción. La gente ha estado muy conectada con estos dos personajes porque han llegado al corazón. Por más que uno sea malo, tratas que sean los dos seres humanos dentro de la ficción que representan.

Image zoom Image zoom

Left: Emmanuel Palomares es Gael en Vencer el desamor | Credit: Cortesía TELEVISA Right: Emmanuel Palomares fue Rommel en Vencer el miedo | Credit: Cortesía TELEVISA

¿Cuál disfrutaste más interpretar?

A los dos los amo con todo mi corazón. Imagínate, les di voz, cuerpo, movimiento, emociones… Pero si me preguntas, definitivamente me divertí mucho más con Rommel. El villano se atreve, es sarcástico y hacerlo es un goce. Gael, por su parte, es más vulnerable, más melancólico. En el momento en que se encuentran, Rommel disfruta decir la verdad, su verdad, y Gael sufre y padece esta verdad tan dolorosa. Esta experiencia para mí va a ser inolvidable en toda su extensión. Yo me imagino de viejito platicándole, Dios me dé vida, [a mis nietos]: 'Alguna vez hice unos gemelos en el 2020 en un año de pandemia' porque son momentos que se quedan guardados para siempre. Me hace sentir muy orgulloso entrar en esta lista de actores que ya tenemos gemelos.

Gael tiene una mente más abierta. Ahí me identifico. Puede verse liberal un poco, pero es un chavo que no anda pensando en el matrimonio ni en un compromiso en este momento. - Emmanuel Palomares

Decía Johnny Depp que 'en cada personaje que interpretas existe un cierto porcentaje de ti mismo. Tiene que haberlo o, de lo contrario, no sería actuar, sería mentir'. ¿Estás de acuerdo?

Está interesante. No la había escuchado. Pienso que sí de cada actor hay algo. Pero al mismo tiempo actuar es eso, es crear una ficción junto al equipo.

Image zoom Emmanuel Palomares | Credit: @ricardocruickshank

¿Y en el caso de este personaje, de Gael, que tiene de Emmanuel?

Gael tiene una mente más abierta. Ahí me identifico. Puede verse liberal un poco, pero es un chavo que no anda pensando en el matrimonio ni en un compromiso en este momento. Él anda viviendo su vida, enfocado en sus metas. Le dicen que es mujeriego, posiblemente lo es, pero él en cada relación con una mujer habla claro, que no quiere nada serio, entonces hay puntos de la manera en que piensa Gael en los que me identifico.

[Al Emmanuel de hace 10 años] le diría que luche por los sueños, que por más que le digan que no, que por más imposible que se vea, lo va a lograr. - Emmanuel Palmares

Si el Emmanuel Palomares pudiera darle un consejo al Emmanuel que llegó hace diez años a México con la experiencia que tiene ahora, ¿qué le diría?

Le diría que luche por los sueños, que por más que le digan que no, que por más imposible que se vea, lo va a lograr por el enfoque que trae. Que con las ganas lo va a lograr porque así se logran las cosas, con trabajo. Cuando pensaba que era imposible los imposibles te los pones tú y eso día con día me lo recuerdo.

Image zoom Emmanuel Palomares | Credit: @ricardocruickshank

¿Qué tan diferente se vería el Emmanuel actual respecto al Emmanuel de sus inicios?

Ahora sí que ha vencido el miedo porque antes, aunque era un chavo con adrenalina y que le gustaban los retos y arriesgaba, había miedo e incertidumbre. Y ahora me he demostrado que soy capaz de hacer más de lo que yo creo y que tengo, además, a Dios y a un ángel conmigo que me cuidan y que me protegen y me ponen en manos de personas que me brindan mucho cariño.