¡De Betty en NY a Enemigo íntimo! Primeras imágenes de Elyfer Torres en la superserie de Telemundo La actriz interpretará a Alicia, una joven solitaria, en la segunda temporada de la exitosa ficción que protagonizan Fernanda Castillo y Raúl Méndez. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde mucho antes de que Betty llegara a su vida, Elyfer Torres tenía claro que quería ser una actriz camaleónica, esto es una actriz capaz de interpretar todo tipo de personajes, cuanto más diferentes entre sí mejor. De hecho, uno de los temores de la joven tras finalizar la exitosa telenovela de Telemundo Betty en NY que protagonizó junto a Erick Elías era precisamente no poder desprenderse de este proyecto que marcó un antes y un después en su carrera. Por eso la intérprete de 23 años pasó del temor a la tranquilidad absoluta cuando apenas unos meses después del desenlace de Betty, en octubre de 2019, ya estaba grabando una nueva ficción nuevamente de la mano de Telemundo con un personaje completamente diferente al anterior. Hablamos de la segunda temporada de la superserie Enemigo íntimo, historia que protagonizan Fernanda Castillo y Raúl Méndez y que aterrizará próximamente en el prime time de Telemundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es tan opuesto a Betty que a mí como actriz me hace muy feliz porque puedo enseñar al público que puedo hacer algo muy diferente, desde otro lugar mucho más violento que es en el que vive Alicia, mi personaje", contaba meses atrás Elyfer en una entrevista con People en Español en la que compartía su intención de abrirse camino en Hollywood. Image zoom Elyfer torres en Enemigo íntimo 2 Cortesía TELEMUNDO Aunque pasar de la comedia al drama y a la acción era un cambio brusco, para la actriz lo más difícil fue adaptarse al cambio de equipo ya que había hecho una familia en Betty. "Después de haber hecho familia por casi 9 meses a mí honestamente sí se me hizo un poco difícil porque era como romper con un novio", se sinceró. "Obviamente ya después me hice muy amiga de todo el mundo y otra vez hicimos familia y nos amamos". Image zoom Elyfer Torres en Enemigo íntimo 2 Cortesía TELEMUNDO En esta superserie Elyfer interpreta a Alicia, "una chava superindividual a la que le gusta estar en silencio precisamente por todo lo que está viviendo", avanza la actriz. Con un salto en el tiempo de dos años respecto al último capítulo de la anterior temporada, la segunda temporada de Enemigo íntimo se estrenará el 22 de junio por Telemundo a las 10 p.m., hora del Este.

