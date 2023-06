¡Entrevista! Elyfer Torres: "Yo traía una búsqueda identitaria, sentía que no encajaba y Betty me hizo saber que sí soy suficiente"

Cuando el pasado jueves 1 de junio Elyfer Torres recibió un mensaje de texto del director de talento de Telemundo contándole que le tenía noticias y que preparara maletas por su mente pasaron "mil millones de cosas". "Recién hace un par de semanas les tuve que decir que no para un proyecto de reality, entonces pensé que tenía algo que ver con eso", cuenta. Lo último que se imaginaba la actriz mexicana era que Betty en NY regresaba al prime time de Telemundo. "Ya después me contaron la noticia al teléfono y me dio mucha alegría", asevera. "Betty es el proyecto más querido que he tenido hasta hoy en mi carrera por muchas connotaciones importantes que tiene para mí: fue mi primer protagónico, crecí mucho como persona y como actriz…".

Elyfer, ¿cómo te sientes de que Betty esté de regreso?

Estoy muy feliz, [me da] muchísima nostalgia. Se me vienen muchísimos recuerdos de ese momento de mi vida. Estoy halagada hasta cierto punto [porque] me platicaron que no había pasado que repitieran una novela en prime time. Ha pasado que las repiten sí pero no en prime time y eso me hace sentir muy emocionada, muy halagada, muy agradecida. Siento muchísimo amor de todo el equipo de Telemundo, la gente que en algún momento confió en mí y estoy sintiendo que están confiando en este producto que hicimos con tanto amor otra vez.

¿En qué momento de tu vida llegó a ti Betty?

Betty llegó a mí en un momento de mi vida en donde yo pensaba que no era bonita. Hoy me doy cuenta de que la belleza no existe, que solamente es un constructo social y nos encadena a ser alguien que no somos. Pero en ese momento de mi vida yo me sentía fea, más bien me sentía que no cabía en los estándares y que no era suficiente. Yo traía esta crisis identitaria de no saber qué onda con mi cuerpo, que creo que a muchas mujeres y a muchas personas nos pasa, de no sentirme representada. Yo nací y crecí en México viendo la televisión mexicana con estos estereotipos de belleza de mujeres hegemónicas, blancas, eurocentristas y yo decía yo no quepo acá. Nada me comprobaba que yo podía ser actriz, absolutamente nada en mi realidad me lo decía. Pero cuando llega este casting y leo 'Betty la fea remake', porque obviamente en el casting no decía Betty en NY, pienso si no puedo ser lo que para ellos es bonita entonces sí puedo ser ella, sí puedo ser la más fea. Y me obsesioné absolutamente. Durante el proceso de casting, ni siquiera me habían dado el personaje, yo salí un par de veces al súper y otra vez a la calle en personaje, vestida de Betty, hablando como ella para probar un poco la veracidad del personaje ante las personas y que no dijeran que mis looks eran fake. Me obsesioné, seguí leyendo, seguí creando el personaje cada vez más hasta que fui avanzando. El proceso de casting fue de 5 castings. El primero fue una improvisación que hice con el fondo de mi cuarto porque me parecía bastante ad hoc y así hasta que conocí a Erick Elías en el último call back y hubo mucha química.

¿Cómo viviste en su día el éxito que tuvo la telenovela? ¿Qué fue lo más 'loco' que viviste?

Increíble. Lo más loco que me pasó fue la primera vez que fui a Walmart ya que había salido al aire y todas las cajeras detuvieron actividades para tomarse una foto conmigo. Nunca antes en mi vida me había pasado que alguien se quisiera sacar una foto conmigo y fue todo al mismo tiempo, entonces me dio mucha emoción. Y aparte iba sola. Ese día llegué a mi casa y lloré. Yo creo que lo más loco que me pasaba era ese sentimiento constante de agradecimiento y de llorar por saber que mi sueño se estaba materializando, desde poder darle vida a un personaje y poder actuar todos los días, porque eso es lo que pasaba tenía llamado todos los días, hasta estas cositas que me llenaban el alma de mucho agradecimiento. Otra de mis historias más locas es haber llegado a Brasil y que un montón de niñas con el cabello rizado estuvieran esperándome y llorando.

Ahora que han transcurrido 4 años y con la perspectiva que da el paso del tiempo, ¿qué significó para ti Betty a nivel personal?

Lo primero y lo más importante la búsqueda identitaria que yo tenía, saber que sí soy suficiente y que siempre voy a ser suficiente, que lo que hago no tiene nada que ver con quien soy, que cómo me veo es lo menos importante de mí. Que yo sea bonita o no es un tema que ni siquiera me es relevante hoy en día, pero que sí reconozco que lo soy (ríe). Llegar a este lugar para mí es muy importante. Y saber que todas las personas sin importar de dónde vengamos, cómo nos veamos y quiénes seamos podemos lograr todos nuestros sueños.

Y a nivel profesional me abrió una puerta gigantesca a mis sueños. Me dio la oportunidad de poder hacer otros personajes en otras historias y darme cuenta, bueno ya lo sabía, que esta es la pasión más grande que tengo en la vida. Creo que muchas de las cosas que hago en el tema de la representación con los colectivos antirracistas con los que trabajo y las cosas que digo en redes tiene mucho que ver con Betty, con las personas que me decidieron acompañar desde ese primer gran proyecto.

¿Cuál es el recuerdo más especial que guardas de tu participación en la telenovela?

Yo creo que uno de los recuerdos más especiales fue el día de mi cumpleaños. Hasta me dan ganas de llorar. Entré al camerino y estaba todo adornado por mis compañeros, salí al pasillo y había cuatro pasteles que Varoni, el productor, había tenido ahí para mí. Y que todo el crew, todo el equipo de trabajo, me cantara las mañanitas eso lo llevo en mi alma para siempre.

Después de Betty fue fácil para ti lograr 'desprenderte' del personaje y que los productores lograran verte en otros papeles, ¿cómo viviste ese proceso?

Después de Betty hice Guerra de vecinos, hice también con Telemundo Enemigo íntimo con Alicia, que fue un personaje superdiferente, ahora con la serie que estreno que se llama Tengo que morir todas las noches también es full drama, es muy distinto el género y el estilo de acting, entonces agradezco mucho a los productores, las casas productoras y la gente que han confiado en mí. Obviamente algo que sí me ha costado un poco todavía es el asunto de que todavía permea mucho en mis trabajos la comedia porque sigo casteando y quedándome en más proyectos de comedia, pero eso no significa que no pueda hacer lo otro. Si te soy honesta sigo buscando esa gran oportunidad en un género distinto. Me muero de ganas locamente por hacer cine, por hacer series como de thriller, de drama, pero sobre todo hacer cine. Yo creo que es de las cosas a las que más le tengo ganas últimamente. Pero yo sé que es el proceso natural del actor: seguir en casting y seguir en búsqueda de eso. Pero ese proceso yo creo que sigue sucediendo. Han pasado tres años y medio y yo creo que ese proceso todavía sigue cociéndose.

¿Hoy qué le agradeces a Betty?

Hoy a Betty le agradezco muchísimas cosas, pero la más importante es que me permitió dedicarme a lo que me gusta todos los días. El que hoy esta sea mi realidad tiene mucho que ver con ese primer gran proyecto. Le agradezco también que aprendí a ver lo verdaderamente importante en un ser humano, que es toda la onda interna. Le agradezco haberme dado cuenta de que estos espacios también me pertenecen, que soy suficiente. Le agradezco haberme dado cuenta de que la belleza es un constructo social y le agradezco que me permita a través de ella conectar con tantas otras personas que se sienten quizás igual que ella, igual que yo, igual que muchos.

¿Qué proyectos tienes en puertas?