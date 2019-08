¿Qué sigue para Elyfer Torres después de Betty?

Triunfó el amor en Betty en NY. La exitosa telenovela de Telemundo encabezada por Elyfer Torres y Erick Elías llegó el lunes a su gran final con la tan esperada boda de sus protagonistas. Un acontecimiento con el que la cadena de habla hispana cierra con broche de oro las transmisiones de esta ficción que lideró durante sus últimas semanas las audiencias del prime time hispano.

Si bien para todo su elenco supuso una experiencia enriquecedora participar en esta historia, fue sin duda Elyfer la que más vio cambiar su vida a raíz de este proyecto. La actriz, que era una completa desconocida para el gran público antes de adentrarse en los zapatos de Betty, se convirtió de la noche a la mañana en uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla gracias a su protagónico en esta telenovela. Ahora que la ficción finalizó hablamos en exclusiva con Elyfer acerca de lo que sigue para su carrera. ¿Habrá segunda temporada de Betty?

¿Cómo has vivido la repentina fama que te ha dado Betty?

La verdad es que siento muchísimo amor. Cada vez que voy al súper siempre hay alguien, normalmente más de dos personas, que me dicen ‘yo veo Betty’ y a mí me hace feliz porque al final yo creo que los artistas trabajamos para las personas. Mi meta más grande y mi sueño más grande siempre ha sido y será contar con verdad cualquier ficción como actriz y reflejar algo positivo con cualquier personaje. Los artistas nos debemos mucho a la gente y yo agradezco infinitamente que se acerquen a saludarme porque es muy lindo para el alma como decir ‘bueno tal vez esas 14 horas en chinga se me están pagando con esta persona que me está diciendo esto’. La primera vez que me pidieron una foto sí fue impactante, pero después se volvió algo más común que disfruto mucho. Si puedo tomarme tiempo de hablar con la gente en la calle y de preguntarles qué es lo que más les gusta lo hago porque creo que ese es el mejor medidor de cómo está impactando tu trabajo en la vida de las personas.

Image zoom Mezcalent

¿Qué diferencia a la Elyfer que comenzaba a grabar esta historia con la de ahora?

Creo que la madurez. Mi personalidad no ha cambiado nada. Yo sigo siendo la misma persona con muchos sueños y con muchas ganas de seguir creando. Todavía a veces despierto llorando y digo ‘guau ¿de verdad esto está sucediendo? ¿de verdad esta es mi realidad? De verdad tengo un agradecimiento muy grande desde que llegué hasta el día de hoy y eso no ha cambiado y creo que no va a cambiar porque como seres humanos lo más lindo es el agradecimiento. Este proyecto me hizo madurar muchísimo como persona porque en México vivía con mis papás y en Miami me tocó vivir sola y me convertí en más adulta. También crecí muchísimo como actriz.

En la serie también pudiste desarrollar tu faceta de cantante con el lanzamiento del tema musical ‘Aquí está mi amor’, ¿te animarías a lanzarte como cantante?

Ahora me quiero enfocar muchísimo en la actuación, creo que hace mi alma muy feliz y creo que soy buena para esto. Y si me sigo entrenando creo que podría ser mejor y llegar a otras plataformas. Ahorita quiero estudiar actuación en Nueva York para seguir entrenando lo que ya sé y las cosas que no sé aprenderlas. Como cantante la verdad es que he compuesto canciones, me gusta mucho escribir, entonces tengo como tres canciones compuestas, pero no sé si en algún momento vaya a lanzar eso o no. Me gusta usarlo como un complemento. Si tengo un personaje que a lo mejor es cantante está muy cool y si no sucede también. La verdad me gusta mucho, lo disfruto y me parece divertido. Pero por ahora no está en mis planes. Quiero mucho más actuar que cantar en este momento de mi vida. No sé en dos años.

Image zoom Cortesía TELEMUNDO

La historia original tuvo una segunda temporada, ¿descartamos definitivamente una segunda temporada de Betty?

Yo honestamente no sé nada. No tengo ni la menor idea. Pero he escuchado un par de rumores en Telemundo como de ‘y segunda temporada no sé qué’. El rumor de pronto está fuerte, de pronto se olvida. En redes hicieron toda una campaña los fans de Betty en NY para que se haga. Yo la verdad no tengo idea. A mí me encantaría poder ver la vida de Betty después de… Eso será ya decisión de la cadena, pero yo espero que sí.

¿Qué sigue para ti después de Betty en NY?

Ahora lo que sigue es intentar estudiar en una escuela de actuación en Nueva York, que es como de mis lugares favoritos para estudiar por todos los grandes actores que han salido de ahí. Ese es mi primer objetivo y obviamente mientras eso sucede seguir haciendo casting para proyectos en donde sea. Me gustaría contar más historias de empoderamiento femenino y hacer algo superdistinto a Betty. No sé, quizá una villana o una policía. Algo así muy diferente a Betty.