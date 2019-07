Así es en la vida real Elyfer Torres: "Ya conocen a Betty, ahora, esta soy yo, Elyfer"

Elyfer Torres, la protagonista de la exitosa telenovela de Telemundo Betty en NY, no había podido compartir hasta ahora fotos suyas a través de las redes sociales que no fueran en personaje para mantener hasta el final la sorpresa del cambio de look de Betty. Por eso, ahora que se desveló por fin la nueva imagen de su personaje, una de las primeras cosas que hizo la joven actriz mexicana fue actualizar la foto de perfil de su Instagram y presentarse al mundo con su verdadero yo.

“Ya conocen a Betty, ahora, esta soy yo, Elyfer”, escribió la protagonista de la nueva versión de Yo soy soy Betty la fea junto a una imagen en la que muestra realmente cómo es ella en la vida real.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Acompañando la instantánea, Elyfer escribió un emotivo texto en el que describe algunos aspectos de su forma de ser y relata cómo el amor propio le cambió la vida.

“Amo cada centímetro de mi cuerpo, de mi ser y de lo que he construido. El amor propio me salvó y cambió la vida. Cuando empecé amarme la opinión de les demás dejó de importarme. Cuando empecé a amarme entendí que soy mi prioridad. Cuando empecé amarme, me entregué a la libertad de hacer lo que me hace feliz. No le pongo límites ni etiquetas a lo que soy. Sólo soy. A veces tenemos muchos prejuicios sobre cómo deberíamos vernos sin darnos cuenta de que la belleza es una construcción social que sólo nos encadena a ser algo que no somos”, expresó.

Image zoom Elyfer Torres, protagonista de Betty en NY. Instagram Elyfer Torres

“Sé lo que tú quieras. Me describo en 3 palabras como libre, guerrera y perra”, concluyó.

5 cosas que no sabías de Elyfer Torres

1. Estudió actuación para cine en Los Ángeles.

2. Además de actriz es cantante y bailarina profesional.

3. Le gusta escuchar canciones que hablen sobre empoderamiento femenino.

Image zoom Elyfer Torres, protagonista de Betty en NY. Instagram Elyfer Torres

4. Se declara adicta a las redes sociales.

5. Su color favorito es el azul turquesa y es acuario.