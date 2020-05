"No me querían como protagonista": Elizabeth Gutiérrez se sincera sobre su protagónico en El rostro de Analía A 12 años de su estreno, la actriz mexicana rememoró su participación en este exitoso melodrama de Telemundo y habló de su esperado regreso a las telenovelas. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A 12 años de su estreno, Elizabeth Gutiérrez guarda los mejores recuerdos de su protagónico en la exitosa telenovela de Telemundo El rostro de Analía, historia que protagonizó en el año 2012 y en la que dio vida a dos personajes: Analía y Mariana. "Fue un reto definitivamente porque no querían apostar por mí. Creían que podía hacer la buena pero no la mala y ellos decían ‘sí de buena la hace muy bien pero de mala no creo’ e irónicamente fue el personaje que más gustó, entonces fue muy satisfactorio que pude de cierta manera callar bocas porque no creían a lo mejor que yo podía hacer esa personalidad doble", se sinceró Gutiérrez en una reciente transmisión en vivo que realizó a través de Instagram junto con el actor y empresario Alejandro Chabán, quien fue su hermano en la citada historia. Image zoom Elizabeth Gutiérrez en El rostro de Analía Mezcalent La intérprete de 41 años reconoció que su participación en esta telenovela que protagonizó al lado de Martín Karpan le permitió crecer 'mucho' como actriz. "Trabajábamos muchas horas pero la energía que se vivía y el corazón con el que se trabajaba éramos una familia. Me acuerdo que no sabíamos cómo iban los rating, si gustaba si no gustaba y cuando llega Jairo y nos dice alargaron la novela… Fue de verdad un regalo de la vida grandísima de que no me querían como protagonista a hacer un éxito fue maravilloso, de verdad fue una bendición para todos", compartió Gutiérrez. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y es que, según contó la también heroína del melodrama de Telemundo El fantasma de Elena, este proyecto era muy importante para la citada cadena de habla hispana. Image zoom Elizabeth Gutiérrez en El rostro de Analía Mezcalent "De esta novela dependía mucha gente. Iban a cerrar el canal si esta novela no funcionaba", reveló Elizabeth, quien tiene dos millones y medio de seguidores en Instagram. "Y gracias a Dios nos fue muy bien. Fue la novela que más se vendió ese año y por muchos años más en todo el mundo y todavía me recuerdan mucho por Analía más que por cualquier otra novela", expresó. ¿Regresa a las telenovelas? Alejada de la televisión desde el año 2012, Gutiérrez manifestó su deseo de regresar a las telenovelas, aunque dejó claro que su prioridad siguen siendo sus hijos. "Definitivamente lo extraño muchísimo pero no es que sea más fácil regresar cuando los niños están más grandes. Creo que es más complicado porque tienen más actividades y me encanta ser parte de todas sus actividades. Soy una mamá muy presente", admitió la bella Elizabeth. "Pero sí me gustaría definitivamente, sigo buscando ese proyecto que quiero. Me hace falta como persona, como actriz. Nunca voy a dejar de ser actriz", dejó claro.

