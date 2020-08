Elizabeth Álvarez regresa a las telenovelas, ¿quién será su pareja? La actriz mexicana formará parte del elenco de ¿Qué le pasa a mi familia?, el nuevo melodrama con tintes de comedia que prepara el productor Juan Osorio para Televisa. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿Qué le pasa a mi familia?, la nueva telenovela con tintes de comedia que prepara el reconocido productor mexicano Juan Osorio para Televisa con Ariadne Díaz como protagonista, también marcará el regreso a la televisión de Elizabeth Álvarez. Sin pensárselo demasiado, la esposa de Jorge Salinas, quien lleva tres años alejada de los melodramas –su última telenovela, El vuelo de la Victoria, la grabó en 2017–, aceptó la propuesta del productor para hacer su esperada reaparición en las telenovelas. Image zoom Elizabeth Álvarez "Agradezco a la vida que tengo grandes amigos en el medio artístico y a Elizabeth la conozco desde hace tiempo. Le hablé y le dije ‘me gustaría mucho que estuvieras en un proyecto que voy a hacer y sin pensarlo me contesto: ‘¿cuándo empezamos, Juan?’", reveló Osorio en una entrevista para Las Estrellas sobre cómo fue el acercamiento con la actriz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su regreso a la televisión, Elizabeth promete dejar a un lado las villanías que venía haciendo en sus últimas telenovelas para interpretar a una conductora de televisión. "[Su personaje] se enamora del de Julián Gil. Ellos harán pareja", adelantó el productor. Image zoom Julián Gil y Elizabeth Álvarez Mezcalent (x2) Además de Ariadne, Julián y Elizabeth, el melodrama contará con las actuaciones de Diana Bracho, César Évora, María Sorté, Rafael Inclán, Karol Sevilla y Emilio Osorio. ¿Qué le pasa a mi familia? gira alrededor de Doña Luz, una viuda con tres hijos que recibe un diagnóstico de cáncer terminal y decide tomar medidas extremas para volver a unir a sus hijos adultos y enseñarles una lección. Estos, absortos en su trabajo y ambiciones personales, se han distanciado de su madre y quieren que les herede en vida el terreno en que están su casa y restaurante. Ella, quien sabe que no le queda mucho tiempo, los enjuicia para obligarlos a cambiar y dejarles la mejor herencia que una madre les puede dar: la unión entre hermanos.

Close Share options

Close View image Elizabeth Álvarez regresa a las telenovelas, ¿quién será su pareja?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.