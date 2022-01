¡La telenovelas están de luto tras la muerte por coronavirus de uno de sus grandes actores! La COVID-19 se llevó a una de las figuras más emblemáticas del mundo de la televisión. Elio Pietrini, fallecía este martes a los 83 años en Florida. Descanse en Paz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las telenovelas, ese mundo en el que los telespectadores desconectan de sus vidas para volar a otro lugar, lloran la partida de una de sus mayores figuras. El primer actor Elio Pietrini fallecía este martes en Florida a los 83 años debido a las complicaciones derivadas por la COVID-19. Fue el periodista venezolano Luis Olavarrieta quien dio a conocer la triste noticia a través de sus redes sociales con un sentido mensaje. "Lamento profundamente informar el fallecimiento del primer actor venezolano, Elio Poetrini", escribió en su perfil de Twitter. El escrito sorprendió a todos por lo inesperado del suceso y, especialmente, por las causas que le llevaron a ello. Una vez más, la pandemia sigue haciendo de las suyas y sumando víctimas a su ya larga lista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Elio fue uno de esos actores de carácter que participaron en telenovelas de renombre internacional como Abigail, La viuda joven, Por estas calles, Pura Sangre y La pandilla de los 7, como el inolvidable Fulgencio, entre otros títulos. El teatro y el cine también fueron testigos de su talento con películas y obras a las que el público les recibió con los brazos abiertos. Un artista completo que además de admirado en la profesión era querido y respetado por su humildad y cercanía como persona. Sus compañeros de profesión y fans le despiden y agradecen por su inmenso legado como actor y ser humano. Que en Paz Descanse.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡La telenovelas están de luto tras la muerte por coronavirus de uno de sus grandes actores!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.