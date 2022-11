Elenco de ¡Vivan los niños! vive emotivo reencuentro 20 años después en la boda de una de sus protagonistas Nicole Durazo, la inolvidable Brisa de la exitosa telenovela infantil de TelevisaUnivision, se casó el fin de semana y sus excompañeros estuvieron presentes en este día tan especial para ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una de las telenovelas infantiles más exitosas de TelevisaUnivision fue ¡Vivan los niños!, la entrañable historia que seguía las aventuras de un grupo de alumnos de segundo grado de primaria y su maestra 'Lupita', interpretada por la actriz y conductora Andrea Legarreta. Hoy, dos décadas después de su estreno, los integrantes de la inolvidable pandilla de amigos de la escuela 'Patria Unida' ya crecieron y están convertidos en jóvenes que poco a poco comienzan a independizarse de sus padres para formar su propia familia. Este es el caso de Nicole Durazo (Brisa en ¡Vivan los niños!), quien este fin de semana se casó con su pareja, Jorge Luis, en una boda de ensueño a la orilla del mar en su México natal. Nicole Durazo Nicole Durazo, Brisa en ¡Vivan los niños!, ¡se casa con su novio! | Credit: Instagram Pao Durazo La actriz y su ya esposo se comprometieron en noviembre del año pasado, hace justo un año, en el que fue uno de los días más felices para Nicole, como reconoció a través de las redes sociales. "Soy la mujer más feliz de tener la fortuna de compartir mi vida contigo", expresó entonces. Al enlace matrimonial acudieron como invitados varios de los protagonistas de la exitosa telenovela infantil de TelevisaUnivision, entre ellos Daniela Aedo (Marisol), Natalia Juárez (Simoneta), Valentina Cuenca (Citlali), Valeria López (Wendy), Christian Stanley (Ángel Bueno) y Kevin Hung (Yuyi), demostrando así que la amistad que surgió en 2002 entre todos ellos en los foros de grabación de Televisa San Ángel sigue latiendo con fuerza en el presente. ¡Vivan los niños! Valeria López (Wendy), Natalia Juárez (Simoneta), Valentina Cuenca (Citlali), Daniela Aedo (Marisol), Kevin Hung (Yuyi) y Christian Stanley (Ángel Bueno) en la boda de Nicole Durazo (Brisa) | Credit: Instagram Daniela Aedo "Crecer es también ver a las personas con las que creciste realizarse, sumar integrantes a la familia y hacer lo que más les gusta. Que sea una etapa maravillosa de alegrías y risas infinitas. Felicidades Nicole y Jorge Luis", escribió la inolvidable Simoneta desde su perfil de Instagram junto a varias instantáneas en las que recoge diferentes momentos de la celebración. ¡Vivan los niños! Natalia Juárez (Simoneta) en la boda de Nicole Durazo (Brisa) | Credit: Instagram Natalia Juárez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Vivan los novios! Les amo por siempre, que sean los más felices. Gracias por seguir en mi vida", fueron las palabras que dedicó por su parte Daniela Aedo (Marisol) a los recién casados. ¡Muchas felicidades a los novios!

