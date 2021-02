Close

"No puedo creerlo": Elenco de Un refugio para el amor llora la muerte de la malvada ‘Brígida’ Varios actores de la exitosa telenovela de Televisa que protagonizaron Zuria Vega y Gabriel Soto lamentaron la muerte de la actriz a través de las redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La directora Ramona de Misión S.O.S. o la maestra Victoria de Amigos x siempre –ambas exitosas telenovelas infantiles de Televisa– fueron algunos de los inolvidables personajes que interpretó a lo largo de su exitosa carrera artística la actriz mexicana Lucía Guilmáin –hermana del también actor Juan Ferrara–, quien falleció a los 83 años de edad. Pero, sin duda, uno de sus personajes más recordados fue el que interpretó en 2012 en el exitoso melodrama de Televisa Un refugio para el amor, historia que encabezaron Gabriel Soto y Zuria Vega y en la que dio vida a Brígida, la malvada ama de llaves de la familia Torreslanda que se aliaba con las villanas de la historia para hacerle la vida imposible a la protagonista. Una de las actrices con las que Lucía tuvo más interacción en esta telenovela fue Jessica Coch, quien personificó a Gala, la frívola antagonista de la ficción. Image zoom Elenco de la telenovela Un refugio para el amor | Credit: Mezcalent Coch, quien se encuentra alejada de los melodramas desde hace varios años, fue de las primeras en lamentar la partida de su compañera de trabajo y amiga a través de las redes sociales, donde compartió unas emotivas palabras de despedida para su 'eterna Brígida'. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ufff, no puedo creerlo. Gracias, Lu. Gracias por tu amistad, por tus consejos, por esos desayunos y esas comidas llenas de amor. Te voy a extrañar #mieternabrigida", escribió. Image zoom Credit: Instagram Jessica Coch Harry Geithner, quien también formó parte del elenco de la exitosa telenovela de Televisa, tampoco tardó en reaccionar a la noticia a través de su cuenta de Instagram. "Te recordaremos Lucía, qué tristeza", expresó el actor colombiano.

