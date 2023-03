Elenco de la telenovela Cabo se despide de Rebecca Jones La actriz mexicana, quien murió este 22 de marzo a los 65 años, interpretó a Lucía Alarcón en el exitoso melodrama estelar de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cabo Rebecca Jones y sus 'hijos' de Cabo | Credit: Instagram Rebecca Jones Cabo, melodrama que Univision transmite de lunes a viernes a las 10 p. m., hora del Este, fue la última telenovela en la que participó Rebecca Jones, quien murió en la madrugada de este miércoles a los 65 años. Por problemas de salud, la actriz mexicana no pudo concluir su participación en esta historia que protagonizan Bárbara de Regil y Matías Novoa. En Cabo, Rebecca daba vida a a Lucía Alarcón, una señora de sociedad, sofisticada, elegante y protectora que es madre de Eduardo (Diego Amozurrutia) y madrastra de Alejandro (Novoa) y Vanesa (Mar Contreras), personaje que pasó a interpretar Azela Robinson tras su salida. "In memoriam Rebecca Jones 1957-2023", se pudo leer anoche sobreimpreso en la pantalla de Univision durante la emisión del melodrama. El elenco de Cabo no tardó en reaccionar a su muerte a través de las redes sociales, donde los actores dedicaron emotivos mensajes a la actriz, empezando por la heroína de la historia. Rebecca Jones Rebecca Jones con sus compañeros de Cabo | Credit: Instagram Lorena Sevilla "El cielo está de fiesta porque llegó un ángel enorme lleno de luz", escribió Bárbara de Regil. "Te vamos a extrañar mucho aquí". Su hijo en la ficción, Diego Amozurrutia, reconoció que "fue un privilegio" compartir escena con la actriz. "Vuela alto Rebecca Jones". Cabo Diego Amozurrutia, Rebecca Jones, Matías Novoa y Mar Contreras en las grabaciones de Cabo | Credit: Instagram Rebecca Jones "Mi corazón está profundamente triste", expresó la antagonista del melodrama, Eva Cedeño, quien interpreta a Isabela Escalante "Gracias mi Rebe por todo lo que dejaste en mí, por tus palabras, tus risas, tu amor, tu seducción, tu inteligencia y tu gran talento en los escenarios. Te llevo en el corazón donde tu recuerdo estará rodeado de amor. Vuela alto hermosa estrella". Eva Cedeño Rebecca Jones y Eva Cedeño | Credit: Instagram Eva Cedeño SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mar Contreras, quien da vida a Vanesa Noriega en la telenovela, también tuvo palabras de agradecimiento hacia su "madre adoptiva". Mar Contreras Rebecca Jones y Mar Contreras | Credit: Instagram Mar Contreras "Gracias mi Rebe por las pláticas interminables que nos tenían despiertas hasta altas horas de la madrugada, por las sobremesas, por las copas, por las risas. Desde el día 1 hicimos click, eres de esas personas que no hacen falta años para conocerlas. Nos debemos esa reunión que nos prometimos madre adoptiva", compartió la actriz mexicana.

