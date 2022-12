Elenco de Juego de mentiras celebra el fin de grabaciones en Miami Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Altair Jarabo Credit: TELEMUNDO El elenco de la nueva serie de Telemundo se dio cita el pasado lunes en el CMX Cine Bistro de City Place en Doral para festejar la culminación de grabaciones del thriller que protagonizan Altair Jarabo y Arap Bethke y cuyo estreno está programado para el 2023. La actriz mexicana llegó acompañada de su esposo. Empezar galería En la mejor compañía Juego de mentiras Credit: TELEMUNDO La protagonista de la serie, Altair Jarabo, llegó al evento acompañada por su esposo Frédéric García, con quien se casó en agosto del año pasado en un castillo en Francia. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Bella pareja Altair Jarabo Credit: TELEMUNDO La actriz mexicana y su esposo desfilaron juntos de lo más enamorados y felices por la alfombra roja. "Fue una noche superespecial", compartió Jarabo a través de su cuenta de Instagram. "Vimos en una sala de cine el capítulo 1 y 2 y solo les puedo decir que está espectacular. Tenía expectativas muy altas que fueron superadas por el nivel que vi". 2 de 8 Ver Todo Su debut en Telemundo Altair Jarabo Credit: TELEMUNDO "Reconozco que no siempre me pongo sentimental cuando acaba un proyecto. Hay contados que te llegan al corazón, que te quieres llevar para siempre y este es uno de ellos. Es un capítulo feliz e increíble de mi vida. Me llevo risas, amor, amistad y música", escribió Altair en las redes sociales tras finalizar la semana pasada las grabaciones de la serie. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Los protagonistas Juego de mentiras Credit: TELEMUNDO Para Arap Bethke su participación protagónica en Juego de mentiras también fue una experiencia inolvidable. "Esta historia me la llevo en el corazón", aseveró el actor. 4 de 8 Ver Todo Sobre la historia Juego de mentiras Credit: TELEMUNDO En Juego de mentiras Arap interpreta a César Ferrer, un hombre trabajador que siempre soñó con tener su propia familia y que da la vida por su hija Noelia. Cuando su esposa desaparece, todas las pistas apuntan a él como el principal sospechoso. Decidido a evitar que le arrebaten a su hija de ocho años, César se arriesga a investigar por su cuenta. Mientras busca pistas sobre los posibles motivos de la desaparición de su esposa, César descubre que Adriana llevaba una doble vida y puede que no sea la persona que todos conocían, para bien o para mal. 5 de 8 Ver Todo Más elenco Juego de mentiras Credit: TELEMUNDO Además de sus protagonistas, al evento acudieron Rodrigo Guirao, Cynthia Klitbo, Patricio Gallardo, Pepe Gámez, Camila Núñez, Aylín Mújica, Bárbara Garófalo, Beatriz Valdés, María Laura Quintero, Sandra Destenave y Karla Peniche. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Entre galanes Juego de mentiras Credit: TELEMUNDO Así de sonriente posó Altair en compañía de estos tres galanes: Rodrigo Guirao, Arap Bethke y Pepe Gámez. 7 de 8 Ver Todo Madre e hija Cynthia Klitbo Credit: TELEMUNDO La hija de Cynthia Klitbo acompañó a su mamá en esta noche tan especial para ella. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

