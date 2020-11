Close

Productor de La mexicana y el güero explica lo que sucederá con el personaje de Eleazar Gómez El productor de la telenovela que grababa Eleazar habla sobre la compleja situación que enfrenta su producción al quedarse de la noche a mañana sin uno de sus actores. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La detención de Eleazar Gómez, quien fue arrestado el pasado jueves en México por presuntamente golpear a su novia, dejó a la producción de Nicandro Díaz de un día para otro sin actor que interprete a uno de los personajes juveniles de la telenovela La mexicana y el güero, historia que grababa actualmente el hermano de la también actriz Zoraida Gómez. Tras estudiar detenidamente la situación y analizar las distintas opciones que existen para solventar el contratiempo sin afectar demasiado al público, el reconocido productor anunció este martes que se tomó la decisión de mantener el personaje interpretado por Eleazar en la historia. "El personaje sigue, como ya nos ha sucedido alguna vez –la última fue en Hasta el fin del mundo con Pedro Fernández– creo yo que dentro de lo que vamos a afectar al público tenemos que afectarlo lo menos posible y la manera de afectarlo lo menos posible es siguiendo la historia como estaba planeada originalmente, no por una persona modificar todo", dio a conocer Nicandro en una entrevista para el programa Todo para la mujer (Grupo Fórmula). Image zoom Eleazar Gómez en La mexicana y el guero | Credit: Cortesía TELEVISA El productor anunció ya que se encuentran en la búsqueda del actor que reúna las características que necesita el personaje para poder entrar en sustitución de Eleazar. "Ya tenemos la tarea de contar con un actor que dé las características de alguna manera en lo que se pueda físicamente y desde luego actoralmente para suplir a Eleazar y de esa forma continuar con el personaje de la manera más correcta", informó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nicandro explicó que este tipo de situaciones tan imprevistas dificultan la producción de una telenovela ya que de uno u otro modo las grabaciones se ven perjudicadas. "Cuando suceden este tipo de circunstancias o alguna circunstancia por la que un actor no puede continuar quedan las grabaciones truncas porque tienes corrido grabado con él hasta determinado capítulo y luego está picoteado porque una parte sí, otra parte no, otra parte sí y entonces en qué momento lo cambias. Es importante buscar el modo adecuado que sea lo menos rasposo el cambio, por decirlo de alguna manera", aseveró. Image zoom La mexicana y el guero | Credit: Cortesía TELEVISA "Aquí ya tenemos donde lo vamos a hacer. Hay una transición de tiempo. Y habrá cosas que tenemos que repetir con quien lo vaya a hacer, que dicho sea de paso todavía no sabemos quién será, y hacerlo de la manera más suavecita, por llamarlo de alguna manera", agregó. Respecto a si Eleazar había tenido algún tipo de conducta inapropiada durante las grabaciones de la telenovela, el productor aseguró que siempre fue un actor muy profesional, por lo que fue el primero en sorprenderse al enterarse de lo que había sucedido. "Es la segunda telenovela que hago con él, la anterior fue muy larga, fue Amores verdaderos. La verdad es que es un muchacho que siempre se ha comportado de la manera más correcta, muy profesional, no llega tarde, no se ha peleado con nadie", aseguró.

