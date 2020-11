Close

¿Qué pasará con la participación de Eleazar Gómez en La mexicana y el güero? La detención del actor, quien grababa actualmente en México la telenovela de Televisa que protagonizan Itatí Cantoral y Juan Soler, ha puesto en una encrucijada a la empresa mexicana. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La detención del actor mexicano Eleazar Gómez, quien fue arrestado el pasado jueves por presuntamente golpear a su novia, ha puesto en una encrucijada a la empresa mexicana Televisa, especialmente al productor Nicandro Díaz, para quien el hermano de Zoraida Gómez grababa actualmente en México la telenovela La mexicana y el güero. Eleazar tenía una destacada participación en este melodrama con tintes de comedia que encabezan Itatí Cantoral y Juan Soler ya que conformaba junto con el actor de origen cubano Sian Chiong una de las parejas protagónicas juveniles de la ficción. Image zoom Eleazar Gómez en La mexicana y el guero Una participación que ahora ha quedado en el aire debido a la complicada situación legal que atraviesa el actor a nivel personal y que le impide retomar su trabajo en esta historia. Hasta la fecha, Televisa no se ha pronunciado oficialmente sobre este polémico asunto, por lo que se desconoce qué pasará con el personaje que interpretaba Eleazar en la telenovela que se transmite actualmente en México a las 6:30 de la tarde y cuyas grabaciones aún continúan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ahorita no hay un panorama certero de lo que está pasando, no sabemos qué vayan a dictaminar las autoridades, no sabemos qué vamos a hacer por ahora", declaraba el pasado viernes en una entrevista con el reportero Eden Dorantes el productor del melodrama, quien prefería no ahondar más sobre el tema hasta no tener un panorama más claro de lo sucedido. Image zoom La mexicana y el guero | Credit: Cortesía TELEVISA "Ya te dije lo que te puedo decir", zanjaba el asunto el también productor de exitosos melodramas como Destilando amor y Soy tu dueña. Eleazar comenzó a grabar La mexicana y el güero a principios de junio, por lo que llevaba casi medio año dándole vida al cirujano plástico Sebastián, personaje que interpreta en la historia. El melodrama se estrenó el pasado 17 de agosto en México y, si no hay cambios de última hora, finalizará sus transmisiones a principios del próximo año. La ficción, que también cuenta con las actuaciones de Luis Roberto Guzmán, Jacqueline Andere, Nora Salinas e Irán Castillo, afronta actualmente su recta final de grabaciones.

