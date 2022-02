Rafael Amaya y Blanca Soto regresan como pareja a Telemundo: "Estoy muy contento de regresar de la muerte", dijo el mexicano Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir rafael amaya y blanca soto Credit: Victor Chavez/Getty Images; Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images La gran noticia durante el upfront de Telemundo NBC fue la próxima temporada de El señor de los cielos con nada más y nada menos que Rafael Amaya. "Estoy muy emocionado de regresar de la muerte", dijo el actor. "Ahora estoy viviendo un momento muy importante. ¡Arre!". Las sorpresas no pararon ahí, durante el evento se anunció también el retorno de Blanca Soto en la telenovela Todos los hombres de Aura, en donde Soto dará vida a una sexy mujer adicta al juego y eso no es todo, la mexicana tendrá de compañero a Amaya. "Estoy feliz y trabajar junto a mi amigo Rafael Amaya". Blanca Soto Blanca Soto | Credit: TELEMUNDO A finales del 2021, Amaya confesó en exclusiva su deseo de abrirse paso en Hollywood e interpretar personajes dramáticos en cine o televisión y no descartó la idea de encarnar de nuevo a Aurelio Casillas en una octava temporada de El señor… "Estamos en eso. Depende de la empresa, estamos en pláticas y todo va muy bien. Lo principal aquí es darle a la gente lo que quiere y lo que pida… y lo siguen pidiendo", comenta el actor, quien no se ofusca pensando en lo que vendrá. "¿Quieres que Dios se ría de ti?, cuéntale tus planes. No sé ni qué voy a comer mañana. Pero le agradezco a Dios que me dé la oportunidad de planear las cosas y que se hagan realidad".

