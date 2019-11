Aurelio Casillas reaparece en El señor de los cielos y algunos dudan de que sea Rafael Amaya A pesar de que su personaje murió, el actor mexicano continúa apareciendo en la séptima temporada de la superserie a través de diferentes escenas inéditas que se están transmitiendo a modo de flashback. Algunos fans, sin embargo, dudan de que se trate de Amaya ya que aseguran que luce diferente. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El estreno el pasado lunes 14 de octubre de la séptima temporada de El señor de los cielos (Telemundo) desembocó en la sorpresiva muerte de su protagonista, Aurelio Casillas (Rafael Amaya), el personaje; sin embargo, ha continuado apareciendo en la veterana ficción en diferentes escenas inéditas que se han estado emitiendo a lo largo de la superserie durante las últimas semanas. La reaparición del reconocido actor mexicano en las pantallas de Telemundo ha generado mucha controversia entre los seguidores de esta exitosa ficción debido a que muchos fans se han percatado de que el intérprete de 42 años se ve diferente. “Parece Rafael Amaya pero no habla igual, está como ronco, y su cara se ve diferente. Algo le cambió, además tiene pancita y como que cojea en los pocos capítulos donde lo recuerdan. Está muy raro todo esto”, comentó extrañada una televidente en el Instagram de El señor de los cielos. “Su voz es distinta, ya no es el mismo Aurelio de antes”, escribió otra persona. La controversia ha llegado a tal extremo que algunos, incluso, dudan de que el actor que sale en esas escenas sea realmente Amaya. “De lejos se nota que no es Rafael, este es un doble mal fabricado”, se puede leer entre los cientos de comentarios que se vierten a diario en redes sobre la ficción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El verdadero Rafael Amaya Lo cierto es que Amaya sí es el actor que aparece en esas escenas, tal y como confirmó uno de los galanes de la superserie a través de las redes sociales. “Qué extraño es que no reconozcan al verdadero Aurelio, ahí está, ese es, el mismo, sin dobles”, dejó claro Alan Slim, quien interpreta a Jaime. Efectivamente, en su esperado regreso meses atrás al set de grabación además de grabar la escena de la muerte de Aurelio, Rafael filmó estas otras escenas que se están introduciendo poco a poco en la superserie por medio de flashbacks. El señor de los cielos 7 se transmite a las 10 p.m., hora del Este por Telemundo. Advertisement EDIT POST

