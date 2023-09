El señor de los cielos: sus comienzos, el evento televisivo que llegará esta semana a Telemundo La serie, spin-off de la exitosa ficción que protagoniza Rafael Amaya, transportará a la audiencia al emocionante mundo de Aurelio Casillas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cielos El señor de los cielos | Credit: Telemundo (x2) El señor de los cielos no solo es la ficción más vista en la historia de Telemundo, sino también la que más años lleva al aire. La superserie que protagoniza el actor mexicano Rafael Amaya vio la luz en 2013 y desde entonces se ha estrenado una temporada por año, a excepción del parón que hubo entre 2020 y 2023. La última temporada emitida, la octava, llegó a su fin en mayo de este año promediando durante su último capítulo 1,3 millones de televidentes (P2+), según datos de Nielsen. La saga en la que también participan Carmen Aub, Isabella Castillo, Iván Arana y Maricela González, entre un destacado elenco, está lejos de despedirse de la audiencia. Aurelio Casillas Rafael Amaya, protagonista de El señor de los cielos | Credit: TELEMUNDO La superserie contará con una nueva temporada, la novena, que comenzará a grabarse este mes en México y que tendrá entre sus nuevos rostros a un conocido galán de telenovela. Para ir calentando motores, Telemundo ha preparado para esta semana un evento televisivo que transportará a la audiencia al emocionante mundo de Aurelio Casillas. Cielos Escena de El señor de los cielos: los comienzos | Credit: TELEMUNDO Se trata de El señor de los cielos: sus comienzos, un evento especial de tres noches, que comienza el miércoles 13 de septiembre a las 10 p. m., hora del Este, y que mostrará la transformación del legendario narcotraficante mexicano mientras pasa de ser un niño ordinario a una figura poderosa y enigmática. El señor de los cielos: sus comienzos El señor de los cielos: sus comienzos | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este spin-off, o serie derivada del universo El señor de los cielos, es protagonizada por Luigi Cerrada, quien interpreta a Aurelio Casillas de joven. Junto a él estarán José Luis Tovar, Mauricio Isaac, África Zavala, Adrián Vázquez, Alexis Valdez, Joaquín Cosio, Diana Bovio, Fátima Molina, Claudia Pineda, Ariel Placera, Guillermo Villegas, Carmen Aub, Cassandra Iturralde, Kenneth Launes y Arantza Ruiz, entre otros.

