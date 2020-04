¿Adiós a los Casillas? Creador de El señor de los cielos ya tiene nueva superserie La octava temporada de la veterana ficción de Telemundo que protagonizaba Rafael Amaya tendrá que esperar, en el caso de que finalmente se haga. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La octava temporada de El señor de los cielos, en el caso de que finalmente se haga, tendrá que esperar. Su creador, Luis Zelkowicz, dejó a un lado la historia de los Casillas a petición de Telemundo para centrar sus esfuerzos en un nuevo proyecto que promete ser la apuesta fuerte de la cadena en materia de ficción para el próximo año, como lo era hasta ahora la trama encabezada por Matías Novoa, Carmen Aub, Isabella Castillo y compañía. Image zoom El señor de los cielos, Telemundo TELEMUNDO El reconocido escritor venezolano se encuentra actualmente a cargo de los guiones de Malverde: El santo patrón, la nueva superserie de Telemundo que marcará el debut en la cadena del galán de telenovelas Fernando Colunga en la piel de Valverde, un bandido mexicano nacido en 1870 en Sinaloa que se convierte en una figura legendaria, defensor del pueblo, protector tanto de inocentes como de pobres y a su vez de narcos y malvivientes Así lo informó Zelkowicz en una reciente entrevista para PRODU, donde el escritor dio algunos detalles del proceso de preproducción de la ficción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy arrancando un proyecto nuevo del cual ya se ha hablado en medios, estoy arrancando con Valverde: El Santo Patrón. Lo hablamos con Marcos [Santana, Presidente de Telemundo Global Studios], Marcos se enamoró mucho del proyecto y pues ahí estamos arrancando la preproducción, escribiendo", compartió el creador de El señor de los cielos. Image zoom Fernando Colunga es Malverde: El santo patrón Instagram Aunque comentó que la tendencia dentro de la televisión es a hacerse ficciones cada vez más cortas, esta superserie entra dentro de ‘un formato más largo’, como Señora Acero. "Es una de las propuestas del estudio en formato largo y va a dar mucho que hablar", aseguró. Advertisement

