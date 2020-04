"Dijimos '¿será el momento de acabar con esto?'": Creador de El señor de los cielos habla por primera vez sobre la inesperada salida de Rafael Amaya de la superserie El escritor de la superserie de Telemundo, Luis Zelkowicz, reflexionó en una reciente entrevista sobre el reto que supuso para todos continuar con la saga tras la inesperada salida del actor mexicano durante la sexta temporada de la ficción. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Más que un duro golpe, la inesperada salida de Rafael Amaya durante la sexta temporada de El señor de los cielos supuso un gran reto para su creador Luis Zelkowicz, quien a lo largo de su extensa carrera como guionista de exitosas telenovelas ha tenido que sortear más de un obstáculo como este que le ha obligado a modificar de un día para otro el rumbo de la historia. El escritor de la ficción más longeva de la televisión de habla hispana compartió en una reciente entrevista para el canal de YouTube del creador digital ‘Escritor Wannabe’ que ya tenía ‘bastante adelantada la trama’ en el momento en que sucedió lo de Amaya. “Siempre hay imprevistos por una u otra razón. Anteriormente, en la temporada 3, por ejemplo, después de tener 10/12 capítulos escritos tuvimos que regresar a matar al hermano del protagonista y eso contrariamente a ser un problema y ocasionar un caos, siempre uno como que lo entiende como un reto, te lo planteas y lo terminas resolviendo”, contó. Image zoom Rafael Amaya, El señor de los cielos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Yo tengo buena resolución cuando tengo presión encima, lo siento como parte de mi cotidianidad, de mis retos y hasta ahora afortunadamente lo he podido resolver bien”, agregó. Zelkowicz admitió también que cuando sucedió lo de Amaya y este tuvo que abandonar inesperadamente las grabaciones de la sexta temporada llegaron a pensar que podía ser el momento de acabar con la saga, pero una vez que salió al aire la superserie y vieron los buenos datos de audiencia que registró la ficción todo cambió. “Dijimos ‘¿será el momento de acabar con esto?’ Pero sale al aire y tiene una buena respuesta del público, sientes tú como autor […] que hay todavía un público que quiere ver”, confesó. “Se dice fácil, pero ha sido un proceso de 7 años que han dado como resultado unos personajes con profundidad, que se siguen manteniendo ahí. Algunos los hemos tenido que matar. Esta es una historia con muchos malos y pocos buenos, mucha muerte porque es una historia que toca un gran drama latinoamericano que es el narcotráfico […]”, compartió. Hasta la fecha se desconoce si la cadena planea producir una octava temporada de su superserie estrella. De hecho, fue un tema que ni siquiera se abordó durante la entrevista. Advertisement

