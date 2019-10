El señor de los cielos sigue perdiendo audiencia y más ¡De telenovela! By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Cortesía TELEMUNDO Y además El dragón (Univision) con Sebastián Rulli logra mínimo de audiencia en Estados Unidos, se presenta en México Soltero con hijas, El final del paraíso (Telemundo) se queda sin otra de sus 'chicas de barrio' y más noticias. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 10 imágenes! Empezar galería Cae audiencia Image zoom Cortesía TELEMUNDO La superserie de Telemundo sigue perdiendo fuerza en el prime time hispano tras la muerte de su protagonista, Aurelio Casillas (Rafael Amaya). La ficción que ahora protagonizan Matías Novoa e Isabella Castillo registró el pasado martes 22 de octubre su dato de audiencia más bajo hasta la fecha tras promediar 1,2 millones de televidentes (P2+) y 664 mil adultos 18-49 años, según datos de Nielsen difundidos por PRODU. Lo que supone una disminución de audiencia de más de 700 mil espectadores (P2+) respecto al estreno de la séptima temporada, que sedujo a cerca de 2 millones (P2+). A pesar de esta notable pérdida de audiencia, la superserie continúa siendo el programa estelar más visto del prime time hispano entre adultos 18 a 49 años, el grupo demográfico más codiciado por los anunciantes. Advertisement Advertisement La menos vista Image zoom Cortesía TELEMUNDO La pérdida de audiencia de El señor de los cielos no ha beneficiado, sin embargo, a su competidor más directo, El dragón (Univision), que este martes registró también su dato de audiencia más bajo desde su estreno tras promediar apenas 971 mil televidentes (P2+) y 464 adultos 18-49 años. La ficción que encabeza Sebastián Rulli continúa sin despegar y es actualmente el espacio estelar menos visto del prime time hispano, teniendo en cuenta solo la programación de Telemundo y Univision. ¡3,2,1... acción! Image zoom Cortesía TELEMUNDO Telemundo hizo oficial este miércoles el inicio de grabaciones de su nueva telenovela estelar, 100 días para enamorarnos, cuyo elenco está encabezado por Erick Elías, Ilse Salas, Mariana Treviño y David Chocarro. Advertisement Juntos de nuevo Image zoom Instagram Héctor Suárez Gomís Sylvia Sáenz y Héctor Suárez Gomís, quienes dieron vida a Patricia Fernández y Hugo Lombardi en la exitosa telenovela de Telemundo Betty en NY, vuelven a compartir set de grabación en la nueva ficción de la cadena de habla hispana, 100 días para enamorarnos. Listos para su estreno Image zoom Instagram Víctor González Ayer se llevó a cabo en México la presentación a prensa de la nueva telenovela de Televisa Soltero con hijas, historia que protagonizan Gabriel Soto y Vanessa Guzmán. "No puedo con la emoción. Este proyecto sin duda es uno de los más importantes en mi carrera y espero que se diviertan con Nico y disfruten de esta increíble historia", expresó el galán mexicano en sus redes sociales. La ficción se estrenará en México el próximo lunes 28 de octubre por Las Estrellas. Nueva pareja Image zoom Instagram José Ron José Ron y Eva Cedeño están confirmados como los protagonistas de Te doy la vida, la nueva telenovela de Televisa a cargo de la productora Lucero Suárez cuyas grabaciones iniciarán próximamente en la Ciudad de México. Advertisement Advertisement Advertisement ¡Hasta siempre! Image zoom Cortesía TELEMUNDO La telenovela de Telemundo El final del paraíso perdió esta semana a otra de las ‘chicas del barrio’, Paola, quien fue brutalmente asesinada. Alejandra Pinzón, quien daba vida a este personaje desde hace más de diez años, no pudo evitar emocionares a través de sus redes sociales al concluir su participación en esta exitosa historia. "Paola siempre te llevaré en mi corazón", escribió en Instagram. Cierra ciclo Image zoom Instagram Paulina Goto Paulina Goto concluyó recientemente en México las grabaciones de la nueva telenovela de Televisa Vencer el silencio, historia que protagoniza la actriz mexicana junto a Danilo Carrera. "Gracias Danilo por ser compañero y por ser equipo siempre. Ojalá nos toque coincidir de nuevo", escribió Goto en sus redes sociales. Reencuentro Juan Pablo Llano Tras Sin senos sí hay paraíso, Juan Pablo Llano y César Mora comparten nuevamente elenco en una nueva producción colombiana, La nocturna 2. "Que fortuna volver a compartir proyecto con el maestro César Mora", expresó emocionado Juan Pablo en sus redes sociales. Se acerca... Azela Robinson Adrián Uribe graba en México como protagonista la nueva telenovela de Televisa Como tú no hay dos, comedia romántica en la que comparte créditos con Claudia Martin, Ferdinando Valencia y Azela Robinson, entre un gran elenco.

