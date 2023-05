El señor de los cielos 8 se tiñe de sangre y mata a uno de sus personajes más emblemáticos La tragedia volvió a apoderarse este jueves de la familia Casillas en un inesperado giro de guion que dejó en shock a la audiencia. "¿Por qué están matando a todos los personajes más queridos?" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Aub Carmen Aub es Rutila Casillas en El señor de los cielos | Credit: Telemundo La octava temporada de El señor de los cielos ya se encuentra en su etapa culminante, por lo que los giros de guion están más presentes que nunca en la superserie que protagoniza Rafael Amaya. La semana pasada, la ficción ya sorprendió a los televidentes con la inesperada muerte de Corina Saldaña, personaje que formaba parte de la exitosa saga desde hacía 7 años. "Corina Saldaña, fueron 7 años de vivir contigo y lo único que puedo decirte es gracias por haberme elegido para vivir en ti, por haberme enseñado tanto, por hacerme ver que las cosas siempre son mejor si se dicen de frente aunque a la gente a veces eso le de miedo, que ser valiente es una elección y que el carácter se nos va forjando conforme a las situaciones a las que la vida nos va enfrentando", compartía a través de las redes sociales la actriz mexicana Karla Carrillo a modo de despedida tras la emisión del capítulo en el que moría su personaje. Esta semana, la superserie ha vuelto a dejar en shock a la audiencia con otra dolorosa y sorpresiva muerte, esta vez de un integrante muy querido del clan Casillas: 'Súper Javi'. Rutila Casillas 'Súper Javi' muere en brazos de Rutila | Credit: TELEMUNDO En unas desgarradoras escenas el personaje interpretado por el actor colombiano Alejandro López perdió la vida en brazos de su gran amor, Rutila Casillas (Carmen Aub), tras ser herido de muerte por la DEA. "Gracias por todo lo que me dio, fue mi mejor regalo, no pensé que se pudiera amar tanto con el alma", alcanzó a decirle 'Súper Javi' a Rutila con su último aliento. 'Súper Javi' muere en brazos de Rutila 'Súper Javi' muere en brazos de Rutila | Credit: Telemundo Su fatídico desenlace conmocionó por completo a los fanáticos de la saga, quienes no tardaron en expresar su inconformidad ante lo sucedido. "No era justo que su personaje muriera", "Él no debió morir", "¿Por qué lo mataron?", "Era el único motivo por el cual veía la serie", "¿Por qué están matando a todos los personajes más queridos?", se puede leer entre los miles de comentarios que inundaron la publicación que se compartió desde del perfil de Instagram de El señor de los cielos en la que se informaba sobre su muerte. Adiós a 'Súper Javi' Alejandro López debutó en El señor de los cielos en 2014 y poco a poco supo ganarse el cariño del público. Su personaje fue creciendo y ganando importancia conforme avanzaban las temporadas, llegando a convertirse en uno de los más queridos de la saga. "Yo soy publicista de profesión, pero luego me especialicé en marketing y ahí trabajé seis años en multinacionales. Entonces ya estaba haciendo una carrera y de un momento a otro la vida me dio vuelta y terminé en la actuación", contaba en 2018 en una entrevista con People en Español. Alejandro López Alejandro López interpretó a 'Súper Javi' en El señor de los cielos | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Empecé en esto un poco tarde, bordeando mis treinta años. La primera producción que hice era una serie familiar que existía en Colombia que daban al mediodía que se llamaba Padres e hijos. Luego ya me salieron dos capitulitos en una serie ya de prime time, hacía de un vendedor de cigarrillos que me mataban en el segundo capítulo (risas), pero fue tan bonito que a la gente le gustó. Y luego de ahí me siguieron llamando en ese canal a hacer 10 capítulos que se convirtieron en 40 y luego de eso pues ya empecé a antagonizar hasta el día de hoy". El señor de los cielos 8 se transmite a las 9 p. m., hora del Este, por Telemundo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El señor de los cielos 8 se tiñe de sangre y mata a uno de sus personajes más emblemáticos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.